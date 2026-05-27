OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: la trampa de la productividad extrema
Hace 2 Hs

Los dueños de las megaempresas tecnológicas buscan ubicar sus inventos y negocios en el centro de la vida humana, como si fueran imprescindibles, haciendo que giremos en torno a ellos. La competitividad, la productividad y “la riqueza de las naciones” parecen respaldar esa pretensión. ¿Qué ocurriría si esta tendencia se llevara al extremo? Un mundo hiperdesarrollado, con empresas de rendimiento máximo. En ese escenario, ¿qué sería del ecosistema y de nosotros? ¿Seguiría siendo habitable la Tierra o habría que emigrar a otros planetas, donde algunos ya proyectan negocios? Esa productividad extrema implica mayor uso de recursos, más energía y más residuos. Cada actor optimiza, aunque el sistema en su conjunto se degrada. El problema deja de ser “cómo producir” y pasa a ser “para quién y para qué”, sin que ello asegure una mejor distribución. En un mundo hiperracional, el margen humano -error, intuición, ocio- tendería a verse como ineficiencia. Aun así, persisten espacios de fuga: arte, vínculos, incluso irracionalidad. Y aunque avance con lentitud, la justicia a veces logra imponer límites a estos actores privilegiados. Ante esta hegemonía tecnológica y productiva, ¿no haría falta un giro copernicano que vuelva a colocar la singularidad humana en el centro? Que las cosas giren en torno a nosotros, y no únicamente a ellos. Tal vez se necesiten instituciones globales que regulen esa dinámica, no para frenarla, sino para ajustarla a una escala que evite consumismo desenfrenado, contaminación creciente, desempleo y tensiones sociales. Un equilibrio entre lo económico, lo humano y lo ambiental.

Jorge Ballario                                             

jballario@coyspu.com.ar


Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tres para una fórmula peronista
1

Tres para una fórmula peronista

Emilia Danesi, al rescate del “Tucumán escondido”
2

Emilia Danesi, al rescate del “Tucumán escondido”

Se fue Dick, ¿el sexto Pink Floyd?
3

Se fue Dick, ¿el sexto Pink Floyd?

Un ejercicio de memoria a 50 años del golpe de Estado, de la mano de la editorial universitaria
4

Un ejercicio de memoria a 50 años del golpe de Estado, de la mano de la editorial universitaria

Temperaturas récord ponen en alerta naranja a Europa
5

Temperaturas récord ponen en alerta naranja a Europa

Ranking notas premium
En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas
1

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
2

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Tres para una fórmula peronista
3

Tres para una fórmula peronista

Avance narco: con escuchar no alcanza
4

Avance narco: con escuchar no alcanza

Tucumán desapareció en el mapa de Milei
5

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Más Noticias
Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad

Nació en Santa Lucía, tiene 16 años, mide 2,04 metros, llegó a Quimsa y es una de las grandes promesas del básquet tucumano

Nació en Santa Lucía, tiene 16 años, mide 2,04 metros, llegó a Quimsa y es una de las grandes promesas del básquet tucumano

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

El Gobierno eliminó los subsidios para los pasajes de larga distancia otorgados a personas con discapacidad

El Gobierno eliminó los subsidios para los pasajes de larga distancia otorgados a personas con discapacidad

Horóscopo chino: los signos que experimentarán un giro inesperado en los últimos día de mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que experimentarán un giro inesperado en los últimos día de mayo, según Ludovica Squirru

Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paralelo

Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paralelo

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar

Comentarios