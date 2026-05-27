Cartas de lectores: ¿Tucumán es de Argentina?

Tucumanos ¿ya saben que por decisión de la máxima autoridad nacional ya no pertenecemos a la Argentina? Ahora somos salteños; de un plumazo justo a nosotros nos robaron la identidad. De la Presidencia de la Nación, Milei viralizó un mapa (mentiroso) del crecimiento pujante de la economía de Argentina del mes de marzo, donde falta la provincia de Tucumán, con porcentajes y la mala suerte nuestra, nos correspondía el 3%, y ya saben dónde fueron a parar. Lo más degradante es el grado de ignorancia e irresponsabilidad de varios funcionarios que no chequearon la información y le dieron curso legal; la IA , no la maneja cualquiera que tampoco entiende que también omitieron las Islas Malvinas. En este espacio alguien defendió a los porteños ante mi postura de que nos consideran cabecitas negras, hoy ya directamente nos borraron del mapa. ¡Y bueno! Si no nos quieren, pediremos asilo político a Brasil, Uruguay o Paraguay; eso sí nos llevamos la Casa Histórica, San Javier, las empanadas de Famaillá y nuestros sánguches de milanesa. No se confundan ni nos falten el respeto; somos tucumanos y argentinos hasta la muerte.