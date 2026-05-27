OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: “Pedes in terra ad sidera visus”
Hace 2 Hs

“Pedes in terra ad sidera visus” (Con los pies en la tierra y la mirada en las estrellas). Debo a la Universidad Nacional de Tucumán todo lo que soy, como también a mi madre , profesora como fui luego yo. En toda una vida formando profesionales y, sobre todo, personas, tuve claro que no debíamos limitarnos a la curricula y teníamos que expandir nuestro humilde conocimiento al área de la cultura en general… pero la cuestión de fondo de nuestro accionar en la enseñanza era la de esos principios que estábamos obligados a transmitir con el ejemplo de nuestras conductas. ¿Cómo íbamos a formar profesionales y personas no solamente idóneas sino honestas? En una ciudad en la que alrededor de 10% de la población está vinculada con la Universidad, esta institución sin duda que nos representa. Un ciudadano, un profesor, un decano, un rector representan a la cultura y ayudan a su creación y difusión: por lo tanto deben tener claro que cargan sobre si la enorme responsabilidad de eso que tanto necesita un pueblo como lo es la educación y la cultura. Corrimos el peligro de que nuestra querida Universidad se aparte de esos senderos en aras de una perpetuación en el poder tan común en las sociedades autoritarias: “Nadie es tan bueno como para quedarse para siempre”, decía el gran Popper a propósito de la necesidad del recambio. El recambio es la clave del sistema inmunológico de la sociedad.

Franco Eugenio Nanni                                                           

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