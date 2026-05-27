OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: El año que viene a la misma hora
Hace 2 Hs

En relación con la nota sobre quema de vegetación en Tucumán de Juan A. González (26/05), distorsiona la realidad plantear la evolución de las quemas de cañaverales sin referencias al impacto del clima en los años que aumentan o disminuyen. Sin indicar su evolución respecto a quemas de vegetación en zonas sin caña pero con clima mediterráneo similar. Sin referencia respecto a los cambios en el mix de quemas entre caña en pie y rastrojos. Y más aún, sin referencias a los cambios en la superficie plantada, que pasó de 185.000 a más de 300.000 hectáreas. Los avances son significativos, las situaciones problemáticas están sobre todo relacionadas con las inclemencias climáticas que son independientes de controles y sanciones y afectan a todo tipo de vegetación, no sólo a caña. Ciertamente que el problema es estructural y que se agrava con el cambio climático. La mitigación y adaptación pasan por seguir con la concientización de la población y avanzar con las certificaciones de buenas prácticas agronómicas y de manejo de pastizales en zonas aledañas especialmente en rutas y caminos. El destino de los excedentes de rastrojos provenientes de la generalizada cosecha en verde (ya responsables de gran parte de los incendios), depende de la adopción de programas que premien debidamente su potencial de generación en firme a lo largo de todo el año, para hacer frente a las mayores inversiones que requiere su recolección y procesamiento en calderas especiales.

Santiago Paz-Brühl                                                                 

spazbruhl@hotmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tres para una fórmula peronista
1

Tres para una fórmula peronista

Emilia Danesi, al rescate del “Tucumán escondido”
2

Emilia Danesi, al rescate del “Tucumán escondido”

Se fue Dick, ¿el sexto Pink Floyd?
3

Se fue Dick, ¿el sexto Pink Floyd?

Un ejercicio de memoria a 50 años del golpe de Estado, de la mano de la editorial universitaria
4

Un ejercicio de memoria a 50 años del golpe de Estado, de la mano de la editorial universitaria

Temperaturas récord ponen en alerta naranja a Europa
5

Temperaturas récord ponen en alerta naranja a Europa

Ranking notas premium
En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas
1

En Mountain View se está construyendo el sistema operativo de nuestras vidas

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol
2

Cómo el VAR transformó la manera de vivir el fútbol

Tres para una fórmula peronista
3

Tres para una fórmula peronista

Avance narco: con escuchar no alcanza
4

Avance narco: con escuchar no alcanza

Tucumán desapareció en el mapa de Milei
5

Tucumán desapareció en el mapa de Milei

Más Noticias
Pichón Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad

"Pichón" Segura recibió una pena condicional por el cabezazo a Pelli y recuperó al libertad

Nació en Santa Lucía, tiene 16 años, mide 2,04 metros, llegó a Quimsa y es una de las grandes promesas del básquet tucumano

Nació en Santa Lucía, tiene 16 años, mide 2,04 metros, llegó a Quimsa y es una de las grandes promesas del básquet tucumano

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Tensión en Benjamín Paz: menores alojados en el Instituto Cura Brochero tomaron de rehén a un celador en el primer motín del penal

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

Quiénes son los candidatos a jueces que desfilarán por la Legislatura tucumana

El Gobierno eliminó los subsidios para los pasajes de larga distancia otorgados a personas con discapacidad

El Gobierno eliminó los subsidios para los pasajes de larga distancia otorgados a personas con discapacidad

Horóscopo chino: los signos que experimentarán un giro inesperado en los últimos día de mayo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que experimentarán un giro inesperado en los últimos día de mayo, según Ludovica Squirru

Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paralelo

Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paralelo

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar

Dos trabajos, un hijo y una carrera: la historia de una psicóloga que encontró en el pluriempleo la forma de progresar

Comentarios