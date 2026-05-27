La encíclica “Magnifica Humanitas”

La primera encíclica del papa León XIV llegó en un momento histórico atravesado por una transformación tecnológica sin precedentes. El documento, “Magnifica Humanitas”, no es solamente una reflexión teológica sobre la inteligencia artificial, sino también una advertencia ética y política sobre el rumbo que está tomando la humanidad frente al avance de las tecnologías digitales. El Pontífice plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué ocurre cuando el desarrollo tecnológico avanza más rápido que la capacidad humana para ponerle límites?
Durante décadas, el progreso fue asociado casi automáticamente con bienestar. Cada revolución tecnológica prometió mejorar la calidad de vida, acelerar procesos y ampliar las posibilidades humanas. Pero la irrupción de la inteligencia artificial abrió un escenario distinto. Ya no se trata únicamente de máquinas que ayudan al hombre, sino de sistemas capaces de reemplazar tareas intelectuales, influir sobre decisiones, construir identidades digitales y modificar la manera en que las personas se relacionan entre sí y con la realidad.
En ese punto, la encíclica de León XIV parece interpelar directamente al corazón de esta época. El Papa advierte sobre el riesgo de una deshumanización progresiva, donde la lógica de la eficiencia y del mercado termine desplazando valores esenciales como la empatía, la fragilidad humana, el trabajo y la dignidad. No es un rechazo a la tecnología, sino un llamado de atención sobre quién controla esa tecnología y con qué objetivos.
La reflexión del padre Marcelo Barrionuevo aporta una clave importante para entender la profundidad del planteo. “Hemos pasado del capitalismo industrial al capitalismo digital”, señala. Y esa transformación no es menor. El poder económico ya no se concentra únicamente en fábricas o recursos materiales, sino en datos, algoritmos y plataformas capaces de modelar conductas humanas a escala global. La digitalización atraviesa hoy todas las dimensiones de la vida: el trabajo, la educación, la política, los vínculos afectivos y hasta la espiritualidad. Barrionuevo también recuerda que el hombre siempre tuvo la tentación de “sentirse creador y señor de sí mismo”. Antes fueron las máquinas industriales; ahora es la inteligencia artificial. La diferencia es que esta tecnología toca algo mucho más sensible: la propia noción de humanidad. Cuando se naturaliza que una máquina pueda pensar, decidir o incluso reemplazar emocionalmente a una persona, aparecen preguntas filosóficas y éticas que ya no pueden quedar sólo en manos de empresarios tecnológicos o gobiernos. “No basta invocar genéricamente la ética; se necesitan marcos jurídicos adecuados, vigilancia independiente, educación de los usuarios, una política que no renuncie a su tarea”, dice.
La encíclica de León XIV no busca frenar el avance tecnológico. Busca algo más complejo y urgente: recordar que ninguna innovación tiene sentido si el ser humano queda relegado a un segundo plano. En tiempos donde la inteligencia artificial promete hacerlo todo más rápido, el desafío quizás sea defender aquello que ninguna máquina puede reemplazar: la conciencia, el límite moral y la capacidad de reconocer al otro como verdaderamente humano.