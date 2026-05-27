La encíclica “Magnifica Humanitas”

La reflexión del padre Marcelo Barrionuevo aporta una clave importante para entender la profundidad del planteo. “Hemos pasado del capitalismo industrial al capitalismo digital”, señala. Y esa transformación no es menor. El poder económico ya no se concentra únicamente en fábricas o recursos materiales, sino en datos, algoritmos y plataformas capaces de modelar conductas humanas a escala global. La digitalización atraviesa hoy todas las dimensiones de la vida: el trabajo, la educación, la política, los vínculos afectivos y hasta la espiritualidad. Barrionuevo también recuerda que el hombre siempre tuvo la tentación de “sentirse creador y señor de sí mismo”. Antes fueron las máquinas industriales; ahora es la inteligencia artificial. La diferencia es que esta tecnología toca algo mucho más sensible: la propia noción de humanidad. Cuando se naturaliza que una máquina pueda pensar, decidir o incluso reemplazar emocionalmente a una persona, aparecen preguntas filosóficas y éticas que ya no pueden quedar sólo en manos de empresarios tecnológicos o gobiernos. “No basta invocar genéricamente la ética; se necesitan marcos jurídicos adecuados, vigilancia independiente, educación de los usuarios, una política que no renuncie a su tarea”, dice.