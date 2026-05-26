Revolución total en Italia: Baldini borró a los históricos y convocó a la lista más joven de la historia
Tras la durísima eliminación del Mundial, el DT interino pateó el tablero para los amistosos de junio: borró a los titulares que cayeron ante Bosnia y armó un plantel con un promedio de edad de 20 años.
Resumen para apurados
- El DT interino Silvio Baldini convocó en Italia a la lista más joven de su historia para la doble fecha de junio, tras quedar fuera del Mundial.
- Con un promedio de edad de 20 años y liderado por Donnarumma, el DT excluyó a los titulares que cayeron ante Bosnia e impuso un estricto régimen de conducta.
- Esta profunda renovación inicia la reconstrucción de la selección italiana hacia el próximo Mundial, previo a las elecciones de junio que definirán la conducción definitiva.
Lejos de la expectativa que despiertan los anuncios de las listas de convocados de las 48 selecciones que disputarán el próximo Mundial, el entrenador interino de Italia, Silvio Baldini, dio a conocer el grupo de futbolistas para la próxima doble fecha FIFA. Los 24 apellidos delatan una profunda depuración: muchas caras nuevas, varias sorpresas y ausencias de peso en cantidad.
Como se preveía, el técnico de 67 años realizó una drástica renovación y apostó de lleno por los juveniles que ya conoce de su reciente paso por la Sub 21. A excepción del capitán, Gianluigi Donnarumma —quien será el líder de la reconstrucción futbolística—, Baldini no llamó a ninguno de los otros 10 jugadores que fueron titulares en la eliminación frente a Bosnia el pasado 31 de marzo. Además del arquero, en la convocatoria solo repiten cuatro futbolistas con experiencia previa en el seleccionado: Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli y Francesco Pio Esposito.
Con una edad promedio de 20 años y seis meses, se trata de la lista más joven en la historia de la selección italiana, incluyendo a cuatro futbolistas nacidos en 2008. Entre las caras nuevas se destacan Davide Bartesaghi (lateral consolidado en el Milan), Honoest Ahanor (defensor por el que Atalanta pagó 20 millones de dólares), Cher Ndour (volante de la Fiorentina) y Luca Koleosho (extremo del Paris FC).
Mención especial merece Samuele Inácio, la joya de 18 años del Borussia Dortmund. El delantero, de excelente Mundial Sub-17, ostenta la doble nacionalidad y estaba en el radar de Carlo Ancelotti para la selección de Brasil a futuro; sin embargo, no dudó ante el llamado de la mayor de Italia.
Para incrementar el compromiso de este nuevo grupo, Baldini impondrá un régimen estricto en la concentración: prohibición de celulares, habitaciones compartidas y pesajes diarios. A la espera de las elecciones del 22 de junio en la Federación Italiana, que determinarán al nuevo presidente y al DT definitivo, esta nómina representa el primer paso de un gigante herido que busca dejar atrás los fracasos y refundar su camino a la gloria.
La convocatoria completa
Arqueros: Giovanni Daffara (Avellino); Gianluigi Donnarumma (Manchester City); Lorenzo Palmisani (Frosinone)
Defensores: Honest Ahanor (Atalanta); Davide Bartesaghi (Milán); Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach); Pietro Comuzzo (Fiorentina); Costantino Favasuli (Catanzaro); Filippo Mane (Borussia Dortmund); Marco Palestra (Cagliari); Luca Reggiani (Borussia Dortmund)
Volantes: Matteo Dagasso (Venezia); Giacomo Faticanti (Juventus); Luca Lipani (Sassuolo); Cher Ndour (Fiorentina); Niccolò Pisilli (Roma); Lorenzo Venturino (Roma)
Delanteros: Francesco Camarda (Lecce); Luigi Cherubini (Sampdoria); Jeff Ekhator (Genoa); Francesco Pio Esposito (Inter); Seydou Fini (Frosinone); Samuele Inacio (Borussia Dortmund); Luca Koleosho (Paris FC)