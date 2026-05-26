Revolución total en Italia: Baldini borró a los históricos y convocó a la lista más joven de la historia

Como se preveía, el técnico de 67 años realizó una drástica renovación y apostó de lleno por los juveniles que ya conoce de su reciente paso por la Sub 21. A excepción del capitán, Gianluigi Donnarumma —quien será el líder de la reconstrucción futbolística—, Baldini no llamó a ninguno de los otros 10 jugadores que fueron titulares en la eliminación frente a Bosnia el pasado 31 de marzo. Además del arquero, en la convocatoria solo repiten cuatro futbolistas con experiencia previa en el seleccionado: Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli y Francesco Pio Esposito.