Imponen reglas de conducta a un automovilista acusado por un accidente mortal en El Molino

Resumen para apurados
- La Justicia de Concepción otorgó probation a un conductor de 54 años imputado por un choque mortal en la ruta 65, donde falleció un motociclista de 33 años.
- El hecho ocurrió cuando el imputado realizó un giro prohibido y fue embestido por la moto. Peritajes indicaron que el fallecido tenía alcohol en sangre y el conductor no.
- Durante dos años, el acusado deberá realizar tareas comunitarias, aprobar un curso de educación vial y pagar una reparación simbólica de 100.000 pesos para evitar el juicio.
La Justicia resolvió otorgar la suspensión del juicio a prueba ("probation") a un hombre, de 54 años, acusado de protagonizar un siniestro vial ocurrido en la localidad de El Molino, en el que falleció un motociclista de 33 años y una joven resultó herida.
La medida fue dispuesta este martes 26 de mayo durante una audiencia realizada en el Centro Judicial Concepción, en el marco de una causa investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios, a cargo de Miguel Varela. La propuesta fue presentada por la defensa del imputado y contó con el aval del Ministerio Público Fiscal (MPF).
Como parte de la resolución, el juez interviniente fijó una serie de normas de conducta que el acusado deberá cumplir estrictamente durante el plazo de dos años para conservar el beneficio procesal.
Entre las obligaciones impuestas, el automovilista deberá realizar tareas comunitarias una vez por semana en la Capilla María Auxiliadora de la localidad de El Molino. Además, tendrá que cursar y aprobar una capacitación en educación vial.
Asimismo, el imputado asumió el compromiso de abonar la suma de $100.000 a la familia de la víctima, en concepto de reparación simbólica por el daño ocasionado.
La causa se originó por un hecho ocurrido el 30 de diciembre de 2025, alrededor de las 20, sobre la rruta nacional 65, a la altura del kilómetro 10. Según la acusación formulada por la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi, el conductor realizó una maniobra antirreglamentaria al girar hacia la izquierda para ingresar a su vivienda, siendo impactado por una motocicleta que circulaba detrás.
Como consecuencia del choque, el conductor del rodado menor falleció en el acto, mientras que su acompañante sufrió lesiones.
En la investigación preliminar, los estudios toxicológicos determinaron que el acusado no tenía alcohol en sangre, mientras que el motociclista fallecido había dado positivo en los análisis. La calificación legal provisoria atribuida fue de homicidio culposo en concurso ideal con lesiones leves.