Imponen reglas de conducta a un automovilista acusado por un accidente mortal en El Molino

La causa se originó por un hecho ocurrido el 30 de diciembre de 2025, alrededor de las 20, sobre la rruta nacional 65, a la altura del kilómetro 10. Según la acusación formulada por la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi, el conductor realizó una maniobra antirreglamentaria al girar hacia la izquierda para ingresar a su vivienda, siendo impactado por una motocicleta que circulaba detrás.