OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: violencia en la calle
Hace 2 Hs

Es lamentable lo que sucedió en Banda del Río Salí con la pérdida de una joven madre y su hija; me sumo al dolor de su familia. La calle cada vez está peor con el comportamiento de algunos conductores y sus violentos procederes, como el caso del ciclista que terminó baleado en pleno centro por un enardecido conductor de auto. Yo fui taxista por casi 32 años; viví muchas experiencias y la mayoría de los accidentes fueron protagonizados por las motocicletas; y sí, también por conductores imprudentes de autos, camionetas y camiones; un verdadero caos que pone en riesgo a personas inocentes. Creo que si actuáramos con prudencia, ajustándonos a las normas del tránsito, evitaríamos tantas desgracias, No me pongo en contra de nadie, esto pasa por reflexionar con calma; no nos olvidemos de que a todos alguien nos espera en casa...

Daniel Francisco Leccese  

leccesedaniel883@gmail.com

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