Cartas de lectores: Pozo en la vereda

Me dirijo a Ud. a efectos de denunciar la falta de diligencia y previsión de Sociedad Aguas del Tucumán. El sábado 4 de abril un camión subió a la vereda de mi propiedad en Bolívar 1.200, causando hundimiento y ruptura de caños, lo que provocó una gran pérdida de agua potable. A pesar de que el hecho fue denunciado el lunes 6, bajo el número de reclamo 541397, durante un mes no hubo respuesta. Hasta que el 4 de mayo llegó una cuadrilla y tras romper más la vereda y cavar aproximadamente un metro de profundidad, repararon sólo dos de los tres caños dañados, aduciendo que carecían de las herramientas necesarias para terminar y asegurando que regresarían el día siguiente, lo que obviamente no ocurrió. Hoy, a casi dos meses, tras varias llamadas telefónicas y visitas personales a la SAT, sin ser atendida por los responsables, en la vereda permanece un pozo de aproximadamente 80 cm. x 60 cm., con una profundidad de casi un metro, que al estar inundado, no se nota y es aún más peligroso. Recurro a este medio esperando sean atendidos mis reclamos y proceda la SAT a la pronta reparación de la cañería, cuya pérdida de agua es causal de grave daño a la propiedad, además del peligro que representa para la comunidad.