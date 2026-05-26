Nicolas Cage da vida a un Spiderman adulto y sombrío

“Spider-Noir”, producida entre otros por Phil Lord y por Christopher Miller, responsables del multiverso arácnido, podrá ser vista en color o en blanco y negro, en su guiño al film noir de los años 1940. “Es una perspectiva única”, sostuvo Rodriguez, quien consideró el género como increíblemente emocionante para contar una historia de súperhéroes. El género noir está relacionado con qué tipo de peligro te acecha a la vuelta de la esquina, explicó Rodriguez. “E incluso los elementos visuales del noir me parecen muy sugerentes, la forma en que se encuadra la cámara te hace sentir inquieto. Entiendes que en ese mundo nunca estás realmente a salvo, y lo vemos de verdad en blanco y negro, porque vemos a los personajes en sombra o en luz, y la sombra siempre está ahí”, apuntó.