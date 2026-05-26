Recuerdos fotográficos: la casa de Juan Heller, donde en 1917 funcionó un breve gobierno paraleloos

En noviembre de 1917 la Cámara de Diputados planteó juicio político contra el gobernador Juan Bautista Bascary, a pocos meses de iniciarse su mandato. En medio de las tensiones entre Legislativo y Ejecutivo –con enfrentamientos entre policía y opositores- y apenas decretada la suspensión del gobernador, León Rougés, como presidente del Senado, dispuso asumir el mando de la Provincia e instaló el gobierno en esta casa, que se convirtió en sede de un gobierno paralelo. El día de la sesión del juicio político, 5 de noviembre, el Gobierno, a punta de pistola, fue a desalojar la vivienda y con una barreta se abrió la reja de entrada. Cuando los uniformados invadieron la casa, la intervención de Ernesto Padilla impidió un enfrentamiento armado. Rougés y su designado gabinete fueron arrestados y deportados. El incidente desembocaría días después en una intervención federal al gobierno provincial, que duraría hasta julio de 1918, cuando Bascary fue restituido en el cargo.