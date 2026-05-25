Paulina Cocina reveló los seis pasos clave para preparar el mejor locro argentino

3. Integrar: en una olla caliente colocar la panceta para que largue su grasa, luego agregar la cebolla de verdeo, el puerro, sal, aceite de oliva y saltear todo. Una vez blandito agregar el chorizo colorado, los cueritos de cerdos, el chorizo, el maíz pisado blanco y los porotos blancos (ambos bien escurridos previamente) y agregar agua. Es importante que el agua no sea la del remojo de los porotos y el maíz. Tapar y dejar cocinar una hora y media en olla común (revolviendo de vez en cuando y viendo si le falta más agua) o media hora en olla a presión.