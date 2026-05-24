El hijo de Luis Miguel reapareció en una fiesta y sorprendió por su parecido con el cantante

Resumen para apurados
- Miguel Gallego, hijo mayor de Luis Miguel, se volvió tendencia tras difundirse videos de él en una fiesta en Acapulco, sorprendiendo a los fans por su gran parecido físico.
- El joven de 19 años fue resguardado de los medios durante casi dos décadas por decisión de su madre, Aracely Arámbula, hasta que recientemente comenzó a mostrarse en público.
- Al haber alcanzado la mayoría de edad, sus apariciones generan un fuerte interés mediático, marcando el fin de su hermetismo y el inicio de una mayor exposición pública.
El hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula volvió a convertirse en tendencia en redes sociales luego de que se difundieran imágenes suyas durante una fiesta en Acapulco. La aparición pública del joven generó una fuerte repercusión entre los fanáticos por el impactante parecido físico con el cantante en su juventud.
Las imágenes muestran a Miguel Gallego Arámbula compartiendo momentos con amigos dentro y fuera de un centro nocturno, con una actitud relajada y sonriente que recordó rápidamente a la vida social que caracterizó a “Luismi” durante las décadas del 80 y 90.
El video del hijo de Luis Miguel que revolucionó las redes
La difusión de las grabaciones desató miles de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el enorme parecido entre el joven y Luis Miguel.
La similitud física llamó especialmente la atención por los rasgos faciales, el estilo y algunas expresiones que recordaron a la imagen clásica del intérprete de “La incondicional” en sus años de mayor popularidad.
La exposición pública del joven ocurre pocos meses después de que comenzaran a circular las primeras imágenes recientes de los hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula, quienes durante años permanecieron alejados de los medios.
Quién es Miguel Gallego Arámbula, el hijo mayor de Luis Miguel
Miguel Gallego Arámbula nació el 1 de enero de 2007 en Los Ángeles, California. Durante casi dos décadas, tanto él como su hermano menor, Daniel Gallego Arámbula, estuvieron completamente resguardados de la exposición mediática.
La decisión de mantener en privado la identidad y el rostro de sus hijos fue impulsada principalmente por Aracely Arámbula, quien pidió reiteradamente respeto por la intimidad familiar.
Las primeras fotografías públicas de Miguel comenzaron a circular en marzo de 2026, cuando el programa Ventaneando difundió imágenes captadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Durante aquella emisión, Pati Chapoy describió el momento como “un secreto guardado durante más de diecinueve años”, mientras el periodista Ricardo Manjarrez explicó que la estrategia de protección de la familia había logrado mantener a los jóvenes alejados de las cámaras durante todo ese tiempo.
La vida privada de los hijos de Luis Miguel siempre estuvo rodeada de un fuerte hermetismo. A diferencia de otros hijos de celebridades, Miguel y Daniel crecieron prácticamente fuera del foco mediático.
Por eso, cada nueva aparición pública de los jóvenes genera un fuerte interés entre los seguidores del cantante mexicano, especialmente ahora que ambos alcanzaron la mayoría de edad y comenzaron a mostrarse con mayor naturalidad en espacios públicos.