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Belgrano dio el golpe en La Paternal y enfrentará a River en la gran final del Apertura

Cuando Argentinos acariciaba la clasificación, el conjunto cordobés encontró el empate en tiempo de descuento y terminó festejando en los penales 4-3. El domingo se define el campeón en Córdoba.

Belgrano dio el golpe en La Paternal y enfrentará a River en la gran final del Apertura
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Belgrano venció 4-3 por penales a Argentinos en La Paternal tras empatar 1-1 y clasificó a la final del Apertura, donde enfrentará a River por el título y el cupo a la Libertadores.
  • Argentinos ganaba con gol de Jainikoski, pero "Uvita" Fernández empató en el descuento. En penales, el arquero Thiago Cardozo fue figura para sellar la remontada del equipo cordobés.
  • La final ante River será el 24 de mayo en el Mario Kempes de Córdoba. El ganador obtendrá el título del Apertura y la clasificación directa a la Copa Libertadores de 2027.
Resumen generado con IA

Belgrano de Córdoba escribió una página inolvidable en La Paternal. Cuando parecía que Argentinos Juniors tenía asegurado el boleto a la final del Torneo Apertura, el “Pirata” reaccionó en el último suspiro, empató 1 a 1 y luego se impuso 4-3 en la definición por penales para avanzar al duelo decisivo frente a River Plate.

El conjunto cordobés sufrió durante gran parte de la semifinal. Argentinos fue superior en el primer tiempo, manejó la pelota y generó las situaciones más claras. Esa superioridad quedó reflejada rápidamente en el marcador gracias al gol de Facundo Jainikoski, que a los seis minutos aprovechó una desatención defensiva para poner en ventaja al “Bicho”. El equipo de Nicolás Diez dominó el desarrollo y pudo ampliar la diferencia antes del descanso.

Sin embargo, Belgrano mostró otra actitud en el complemento. Con más empuje que claridad, comenzó a equilibrar el trámite y a empujar a Argentinos contra su arco. Aun así, el local parecía tener controlada la clasificación y acariciaba la final.

Pero el fútbol siempre guarda espacio para la épica. En la última jugada del tiempo reglamentario, Nicolás “Uvita” Fernández apareció dentro del área y decretó el 1 a 1 que silenció a La Paternal y llevó el partido al alargue.

En el tiempo suplementario hubo pocas emociones y todo se resolvió desde los 12 pasos. Allí emergió la figura del arquero Thiago Cardozo, clave para sostener con vida al conjunto cordobés. Argentinos tuvo oportunidades para cerrar la serie, pero falló en los momentos decisivos. Finalmente, Ramiro Hernandes convirtió el penal definitivo para sellar el 4-3 y desatar el festejo celeste.

 Belgrano jugará la final del Apertura el próximo 24 de mayo, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes, donde enfrentará a River en busca del título y de la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

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