Belgrano dio el golpe en La Paternal y enfrentará a River en la gran final del Apertura

El conjunto cordobés sufrió durante gran parte de la semifinal. Argentinos fue superior en el primer tiempo, manejó la pelota y generó las situaciones más claras. Esa superioridad quedó reflejada rápidamente en el marcador gracias al gol de Facundo Jainikoski, que a los seis minutos aprovechó una desatención defensiva para poner en ventaja al “Bicho”. El equipo de Nicolás Diez dominó el desarrollo y pudo ampliar la diferencia antes del descanso.