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Domingo frío e inestable en Tucumán: posibles lluvias aisladas y descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con probabilidad de precipitaciones y la temperatura oscilará entre los 9° y 12°.

Tafí del Valle. LA GACETA Tafí del Valle. LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN reporta para este domingo en San Miguel de Tucumán un clima frío e inestable, con lluvias aisladas y temperaturas mínimas de 9° y máximas de 12° por el ingreso de aire frío.
  • La mañana inició con lluvias y vientos del sudoeste. En Tafí del Valle se registraron 6°, mientras que la inestabilidad climática cederá gradualmente hacia la noche de esta jornada.
  • Se prevé una mejora significativa para el lunes 18 de mayo, sin lluvias y con cielo nublado. La máxima ascendería a 16°, estabilizando las condiciones climáticas en toda la región.
Resumen generado con IA

Este domingo se presenta con condiciones inestables en San Miguel de Tucumán y localidades cercanas, con probabilidad de precipitaciones durante gran parte de la jornada y un marcado descenso de temperatura, según el reporte difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana, el pronóstico anticipó lluvias y lloviznas con posibles precipitaciones aisladas, de entre 70% y 100%. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 9°, mientras que los vientos soplarán desde el sudoeste entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Hacia la tarde y la noche, las condiciones tenderán a mejorar de manera gradual, aunque todavía se mantienen chances de lluvias aisladas, con probabilidades estimadas entre el 10% y el 40%. La temperatura alcanzará una máxima cercana a los 12° antes de volver a descender hasta los 10° por la noche.

En Tafí del Valle se podían registrar temperaturas de hasta los 6° durante el día y con posibilidades de lluvias de hasta el 40%.

Para mañana lunes 18 de mayo, el pronóstico anticipa una mejora significativa de las condiciones meteorológicas en el Gran Tucumán. De acuerdo con los datos del SMN, no se esperan precipitaciones durante toda la jornada y el cielo se mantendría con nubosidad variable. 

La temperatura mínima rondará los 7° en las primeras horas del día, mientras que por la tarde la máxima alcanzaría los 16°, favoreciendo un ambiente más templado y estable. Los vientos serán leves a moderados, predominando del sector sur durante la mañana y rotando al noreste hacia la tarde y la noche.

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