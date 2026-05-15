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Por qué los vuelos narcos se convirtieron en otro dolor de cabeza para el Estado

En una semana decomisaron más de 700 kilos de cocaína que eran transportados en avionetas. Denuncian fallas en el control aéreo.

OPERATIVO. En el último vuelo narco hallaron 300 kilos de cocaína. OPERATIVO. En el último vuelo narco hallaron 300 kilos de cocaína.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Gendarmería incautó 700 kilos de cocaína en Santa Fe esta semana, en vuelos desde Bolivia que exponen fallas de control aéreo. El operativo revela la falta de vigilancia en el norte.
  • El recorte de $48.900 millones en Defensa afecta la radarización y operatividad de la Fuerza Aérea. José Cano denunció que el ajuste presupuestario facilita el ingreso de drogas.
  • La falta de fondos pone en riesgo el Operativo Roca y consolida nuevas rutas clandestinas. Especialistas prevén mayor vulnerabilidad fronteriza si no se refuerza el control federal.
Resumen generado con IA

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