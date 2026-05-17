Uno de cada 28 prompts de IA en empresas presenta alto riesgo de fuga de datos sensibles

Resumen para apurados
- Informe de Check Point Research revela que 1 de cada 28 prompts de IA en empresas globales, incluida Argentina, arriesga filtrar datos sensibles este abril por uso indebido.
- Los ataques crecieron 20% en la región, siendo el sector educativo el más afectado. Criminales usan IA para automatizar infiltraciones en entornos corporativos y de nube.
- El riesgo evoluciona hacia el impacto de la fuga de datos por IA. Se prevé una crisis de visibilidad en seguridad si no se regulan pronto las interacciones con herramientas GenAI.
El panorama digital está candente en lo que se refiere a la seguridad. Durante abril, luego de un marzo tranquilo, los ciberataques crecieron. Cada empresa u organización en el mundo recibió, en promedio, 2.201 ataques por semana según el informe global de Check Point Research, empresa líder mundial en seguridad cibernética.
El sector educativo volvió a posicionarse como el más atacado del mundo, con un promedio de 4.946 ataques semanales por organización, un 8% más interanual. La combinación de comunidades amplias y distribuidas, junto con recursos de seguridad limitados, continúa convirtiendo a estas instituciones en objetivos especialmente atractivos.
En segundo lugar se ubicó el sector de gobierno, con 2.797 ataques semanales, mientras que telecomunicaciones ocupó el tercer puesto con 2.728 ataques por semana.
Las razones del aumento
Los delincuentes están usando Inteligencia Artificial (IA) y automatización para atacar más rápido y mejor.
En ese sentido, América Latina está desincronizada cronológicamente. Si bien la digitalización va al ritmo veloz que hay en el mundo, la región no se está protegiendo a la misma velocidad.
En Latinoamérica los ataques subieron un 20% respecto al año pasado. En específico, Argentina recibe unas 2.800 infiltraciones semanales. Aunque es mucho, países como Brasil, Colombia y México están aún más presionados.
El dato argentino confirma que el país se mantiene dentro del grupo de mercados latinoamericanos con mayor nivel de exposición, en un contexto de creciente digitalización de operaciones, expansión de servicios conectados y mayor dependencia de entornos cloud (la “nube” web).
Check Point Research detectó que uno de cada 28 prompts (instrucciones) enviados desde entornos empresariales presentaba alto riesgo de fuga de información sensible, afectando al 90% de las organizaciones que utilizan regularmente herramientas de Inteligencia Artificial Generativa. Además, el 19% de los prompts contenía datos potencialmente sensibles.
En este escenario, el riesgo comienza a desplazarse desde la frecuencia de ataque hacia el impacto de la exposición: datos sensibles que se filtran a través de interacciones cotidianas con herramientas de IA y que, en muchos casos, quedan fuera de la visibilidad tradicional de seguridad.