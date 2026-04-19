Resultados y sorpresas en la fecha 6 del Apertura “A” de hockey tucumano

Resumen para apurados
- La Asociación Tucumana de Hockey disputó la fecha 6 del Apertura 'A' en la provincia, destacando los triunfos de Tucumán Rugby 'A' y Natación para perfilarse en la tabla de posiciones.
- Tucumán Rugby 'A' venció 3-2 a Universitario, mientras que Natación y Los Tarcos ganaron 3-1. Lawn Tennis superó 1-0 a Atlético en una jornada de marcadores ajustados y competitividad.
- La victoria del 'Verdinegro' agita la pelea por la cima en un torneo de alta paridad. Estos resultados consolidan tendencias y anticipan una definición cerrada por los primeros puestos.
La sexta fecha del Torneo Apertura “A” de la Asociación Tucumana de Hockey dejó una jornada cargada de resultados importantes, con triunfos que comienzan a perfilar la tabla y a marcar tendencias en la competencia.
Uno de los encuentros destacados fue la victoria de Lawn Tennis sobre Atlético, por 1 a 0, en un partido parejo que se definió por detalles y en el que el conjunto ganador mostró solidez para sostener la ventaja.
En otro de los duelos de la jornada, Jockey Club fue contundente y se impuso por 3 a 0 ante Tucumán Rugby “B”, marcando diferencias desde el juego y reflejándolo en el resultado final.
Por su parte, Natación y Gimnasia logró un triunfo importante al vencer 3 a 1 a San Martín. El equipo ganador mostró eficacia en los momentos clave y supo controlar el desarrollo para quedarse con tres puntos valiosos.
En Concepción, Los Tarcos también dio una muestra de carácter al derrotar 3 a 1 a Huirapuca como visitante, en un partido en el que supo golpear en los momentos justos y administrar la ventaja.
Sin dudas, el resultado más resonante de la fecha fue la victoria de Tucumán Rugby “A” sobre Universitario por 3 a 2. En un encuentro intenso y cambiante, el “Verdinegro” logró imponerse en condición de visitante y se llevó un triunfo que puede ser clave en la pelea por los primeros puestos.
Con estos resultados, el torneo sigue mostrando paridad y deja en claro que cada fecha puede traer sorpresas, en un campeonato donde ningún partido parece definido de antemano.