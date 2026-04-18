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Tomás Vanni: de centro a wing, la historia del jugador de Tarucas que busca brillar ante Selknam

El tucumano atraviesa un proceso de crecimiento en la franquicia del NOA y hoy será clave en el duelo por el Súper Rugby Américas. Su evolución, el cambio de posición y su mirada del juego.

Vanni es uno de los jugadores más desequilibrantes de Tarucas. Vanni es uno de los jugadores más desequilibrantes de Tarucas. Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El tucumano Tomás Vanni enfrenta hoy con Tarucas a Selknam por el Súper Rugby Américas, buscando consolidarse como figura clave en la franquicia del NOA tras su cambio de posición.
  • El jugador atraviesa un proceso de maduración técnica marcado por su transición de centro a wing, una evolución táctica que potencia su perfil desequilibrante en el esquema del equipo.
  • Este cambio de rol promete elevar el nivel ofensivo de Tarucas en el certamen regional. Su desempeño ante Selknam será determinante para su proyección en el rugby profesional actual.
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