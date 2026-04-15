Oportunidades únicas en Gemsa para Chevrolet Onix y Chevrolet Tracker: tasa 0% y bonificaciones especiales

Gemsa en conjunto con Chevrolet lanzan una campaña que acompaña e impulsa las novedades comerciales propuestas por la marca. Además de las inigualables condiciones de financiación con tasa 0%, Gemsa presenta bonificaciones en productos puntuales y por tiempo limitado hasta agotar stock.
El abril se lanzaron atractivas opciones de financiación:
- Hasta $25.000.000 a tasa 0% en Chevrolet Onix y Onix Plus.
- Hasta $20.000.000 a tasa 0% en Chevrolet Tracker y Spin.
- Hasta $30.000.000 a tasa 0% en Chevrolet Montana.
- Hasta $26.500.000 a tasa 0% en Chevrolet Captiva.
- Hasta $35.000.000 a tasa 0% en Chevrolet S10 LTZ y HC.
Para hacer más accesible la propuesta a las tasas especiales se agregan bonificaciones de hasta $2.000.000 en Chevrolet Onix, Chevrolet Tracker y Chevrolet S10; y de hasta $3.000.000 en Chevrolet Montana.
Gemsa completa su propuesta con las opciones de Plan de Ahorro Chevrolet y Usados. Ambos canales continúan siendo una excelente oportunidad, con una amplia variedad de unidades y posibilidades para llegar a tu próximo vehículo.
En Tucumán, podés acercarte a las sucursales de Gemsa en Av. Benjamín Aráoz 1205, San Miguel de Tucumán, o en España 1717, Concepción.
También podés comunicarte a través de los distintos canales disponibles:
Teléfono: 0810-555-6777
WhatsApp Ventas: 3813533995
Si ya tenés un Chevrolet y querés realizar una consulta sobre el taller de postventa, comunicate al 3813671234
Encontrá más información en las cuentas oficiales de Facebook e Instagram de Gemsa.