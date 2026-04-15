El nuevo DT de Inter Miami habló de Lionel Messi y lo definió como “el mejor de la historia”

Pero el tramo que más resonó fue cuando habló de Messi y del nivel de exigencia que representa convivir con él dentro del plantel. “Es un equipo que es ganador; constantemente gana a través del mejor jugador de la historia que exige, y el equipo exige todo eso. Entonces hace que sea algo, no diría normal, pero que se acerca a lo normal porque el Inter tiene que salir a jugar y ganar en todos los campos”, afirmó.