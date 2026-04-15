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El nuevo DT de Inter Miami habló de Lionel Messi y lo definió como “el mejor de la historia”

Guillermo Hoyos asumió tras la salida de Mascherano, dirigió su primera práctica y dejó un elogio contundente al capitán argentino.

El nuevo DT de Inter Miami habló de Lionel Messi y lo definió como “el mejor de la historia”
Hace 35 Min

Resumen para apurados

  • Guillermo Hoyos asumió como DT interino del Inter Miami en EE.UU. tras la renuncia de Javier Mascherano, calificando a Lionel Messi como el mejor jugador de la historia del fútbol.
  • Tras la salida de Mascherano luego de ganar la liga, Hoyos dirigió su primera práctica enfocado en mantener la exigencia y el espíritu ganador que caracteriza al plantel actual.
  • La designación busca dar continuidad a un ciclo exitoso. Con Messi en el equipo, el nuevo técnico enfrenta el desafío de sostener un nivel de competitividad máximo y resultados.
Resumen generado con IA

Después de la renuncia de Javier Mascherano, Inter Miami se movió rápido y puso al frente del equipo a Guillermo Hoyos, que ya tuvo su primer entrenamiento como entrenador interino. En sus primeras declaraciones, el técnico argentino habló de la oportunidad que se le presenta y también dejó un elogio contundente para Lionel Messi.

“Con mucha ilusión, muchos sueños. Hemos estado siempre en el fútbol, siendo jugador y ahora entrenador. Realmente es una posibilidad, una oportunidad. Para mí, soy creyente y es una gran bendición que estoy viviendo y mi familia también”, señaló Hoyos, en un video difundido por el club. Además, agradeció la confianza y remarcó su intención de responder “humana y deportivamente muy bien”.

Al referirse a la salida de Mascherano, Hoyos eligió un tono respetuoso y mesurado. “Yo creo que es una decisión propia, de cada uno; tendrá sus motivos para tomarla. Desde acá agradecerle este año y medio que trabajó con nosotros. Hemos salido campeones y hay una liga ganada. Realmente no puedo decir mucho más”, explicó.

Pero el tramo que más resonó fue cuando habló de Messi y del nivel de exigencia que representa convivir con él dentro del plantel. “Es un equipo que es ganador; constantemente gana a través del mejor jugador de la historia que exige, y el equipo exige todo eso. Entonces hace que sea algo, no diría normal, pero que se acerca a lo normal porque el Inter tiene que salir a jugar y ganar en todos los campos”, afirmó.

El nuevo ciclo empieza con una vara altísima

Hoyos también agregó que el grupo tiene la obligación de ir a buscar resultados en cualquier escenario: “Es una forma de vivir más que de jugar. Los jugadores que tenemos hacen que busquemos permanentemente ganar”. Así, el nuevo DT interino ya empezó su etapa con un mensaje claro: en Inter Miami no alcanza con competir, porque con Messi en el plantel la exigencia siempre arranca desde el máximo nivel.

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