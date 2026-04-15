Jubilaciones y pensiones aumentan 3,4% en mayo 2026: cuánto cobra cada categoría

A nivel regional, el rubro de alimentos y bebidas ejerció la mayor presión sobre el indicador general, destacándose el fuerte aumento en las carnes y derivados. Pese a que la inflación acumulada del primer trimestre alcanzó el 9,4% y la variación interanual escaló al 32,6%, el Gobierno proyecta una moderación del ritmo de subas a partir del mes de abril. Las categorías de mantenimiento del hogar y bienes varios presentaron los menores cambios, mientras que las variaciones estacionales en indumentaria y turismo completaron el panorama del mes.