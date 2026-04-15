Jubilaciones y pensiones aumentan 3,4% en mayo 2026: cuánto cobra cada categoría

Resumen para apurados
- En mayo de 2026, Anses aplicará un aumento del 3,4% en jubilaciones y asignaciones en Argentina, tras el dato de inflación de marzo publicado por el Indec este 14 de abril.
- El ajuste responde al esquema de movilidad que actualiza montos según el IPC con dos meses de rezago. La mínima pasará a $393.174, reflejando el alza en alimentos y servicios.
- Pese a la suba, los haberes siguen lejos de la canasta básica de $1.434.000. El Gobierno proyecta una desaceleración inflacionaria para los próximos meses del primer semestre.
El Indec publicó el pasado martes 14 de abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que anuncia los números correspondientes a marzo del corriente año. El informe advierte sobre el incremento que deberán percibir jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales a partir de mayo.
Este cambio se debe a que los montos de cada mes se ajustan según varía la inflación, con dos meses de diferencia. El informe de marzo detalla una suba del 3,4 por ciento, lo que se refleja directamente en las prestaciones de Anses según el esquema de movilidad actual.
- Jubilación mínima: $393.174,10
- Jubilación mínima con bono: $463.174,10
- PUAM: $314.539,28
- PUAM con bono: $384.539,28
- Pensiones no contributivas: $275.221,87
- Pensiones no contributivas con bono: $345.221,87
- Pensión Madre de 7 Hijos: $393.174,10
- Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $463.174,10
- AUH: $141.285,31
- AUH con Discapacidad: $460.044,10
A nivel regional, el rubro de alimentos y bebidas ejerció la mayor presión sobre el indicador general, destacándose el fuerte aumento en las carnes y derivados. Pese a que la inflación acumulada del primer trimestre alcanzó el 9,4% y la variación interanual escaló al 32,6%, el Gobierno proyecta una moderación del ritmo de subas a partir del mes de abril. Las categorías de mantenimiento del hogar y bienes varios presentaron los menores cambios, mientras que las variaciones estacionales en indumentaria y turismo completaron el panorama del mes.