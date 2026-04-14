Continúan las lluvias y la ropa sufre: ¿cómo resguardarla de la humedad, las manchas y los olores?

En los últimos meses llovió en Tucumán más de lo que se esperaba. No solo las actividades cotidianas que se hacen fuera de casa se vieron afectadas, sino también el funcionamiento en el interior del hogar. Es que abrir puertas y ventanas para ventilar los ambientes se convirtió en un arma de doble filo. En vez de circular aire, lo que sucedió a menudo fue un ingreso superior de humedad.