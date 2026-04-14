Continúan las lluvias y la ropa sufre: ¿cómo resguardarla de la humedad, las manchas y los olores?

Resumen para apurados
- Expertos brindan consejos en Tucumán para proteger la ropa de la humedad y el moho ante las persistentes lluvias que impiden el secado adecuado y dañan las prendas en el hogar.
- El exceso de agua ambiental genera malos olores y manchas. El ingreso de aire húmedo al ventilar casas ha complicado el mantenimiento de tejidos, paredes y superficies móviles.
- Usar deshumidificadores y técnicas de lavado específicas es clave para evitar pérdidas materiales y riesgos de salud por hongos ante la persistencia de este clima inestable.
En los últimos meses llovió en Tucumán más de lo que se esperaba. No solo las actividades cotidianas que se hacen fuera de casa se vieron afectadas, sino también el funcionamiento en el interior del hogar. Es que abrir puertas y ventanas para ventilar los ambientes se convirtió en un arma de doble filo. En vez de circular aire, lo que sucedió a menudo fue un ingreso superior de humedad.
Superficies como paredes, suelos y muebles suelen ser los principales afectados por la humedad. Pero también los tejidos empiezan a sufrir cuando hay demasiada agua en el ambiente. De repente aparecen los malos olores por un secado incorrecto y, en el peor de los casos, unas manchas de moho que pueden romper la ropa si no se actúa rápidamente.
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