Vuelve Encuentros LA GACETA: las conversaciones que anticipan el futuro de la región

Con una propuesta renovada y una agenda ampliada, Encuentros LA GACETA regresa en 2026 para consolidarse como uno de los espacios de análisis y debate más influyentes del NOA. Bajo el lema “Las conversaciones que anticipan el futuro de la región”, el ciclo reafirma su apuesta por reunir a los protagonistas de los sectores más dinámicos para interpretar el presente y proyectar nuevos escenarios.