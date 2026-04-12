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Vuelve Encuentros LA GACETA: las conversaciones que anticipan el futuro de la región

Con una propuesta renovada y una agenda ampliada, este espacio regresa en 2026 para consolidarse como uno de los espacios de análisis y debate más influyentes del NOA.

Vuelve Encuentros LA GACETA: las conversaciones que anticipan el futuro de la región
Hace 1 Hs

El ciclo retoma su agenda con un hito clave: el lunes 20 de abril será el estreno en directo del primer encuentro dedicado al Real Estate, con la participación de algunas de las voces más influyentes del sector de la construcción y el desarrollo urbano. La transmisión podrá seguirse en vivo a través de LGPLAY y en www.lagaceta.com.ar.

Con una propuesta renovada y una agenda ampliada, Encuentros LA GACETA regresa en 2026 para consolidarse como uno de los espacios de análisis y debate más influyentes del NOA. Bajo el lema “Las conversaciones que anticipan el futuro de la región”, el ciclo reafirma su apuesta por reunir a los protagonistas de los sectores más dinámicos para interpretar el presente y proyectar nuevos escenarios.

En esta nueva edición, el foco en Real Estate no es casual ya que intentará analizar los procesos de transformación de nuestra provincia vinculados a la expansión urbana, la transformación de las ciudades y los desafíos a la hora de invertir.

Un formato original

Lejos de un formato tradicional de eventos, Encuentros LA GACETA se posiciona como una plataforma de contenido periodístico que combina entrevistas en los estudios centrales de LA GACETA, paneles en vivo y espacios de networking, mediante conversaciones en profundidad con líderes, empresarios, especialistas y referentes sociales.

Además, el ciclo amplía su alcance incorporando nuevos sectores estratégicos y sumando miradas diversas a su calendario 2026.

Cada encuentro estará dedicado a un eje temático específico -educación, movilidad, innovación, economía, campo y agroindustria, bienestar y liderazgo- con el objetivo de ofrecer una lectura integral de los desafíos que atraviesan a Tucumán y a la región.

Temas Ramón "Palito" OrtegaLulesEncuentros LA GACETA
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