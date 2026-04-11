“Tenemos que ser más efectivos”: la frase que resume la cuenta pendiente de San Martín

“Sé que puedo dar más y estoy trabajando en eso”. La frase de Nicolás Castro no suena a casete ni a una respuesta hecha. Al contrario: refleja con claridad el momento que atraviesa en San Martín y, al mismo tiempo, el escenario con el que el equipo llegará al partido de este domingo frente a Güemes. Porque el “Santo” sigue invicto, se mantiene en zona expectante con 11 puntos y viene de una clasificación que le devolvió algo de alivio en la Copa Argentina, pero también sabe que arrastra tres empates consecutivos y que necesita volver al triunfo para empezar a darle más peso a todo lo bueno que por momentos muestra en la cancha.