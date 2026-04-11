“Tenemos que ser más efectivos”: la frase que resume la cuenta pendiente de San Martín

Resumen para apurados
- El volante Nicolás Castro analizó la falta de efectividad de San Martín de Tucumán de cara al partido frente a Güemes este domingo en Santiago del Estero por la Primera Nacional.
- Aunque el equipo marcha invicto, acumula tres empates consecutivos. El reciente pase de ronda en Copa Argentina brinda un alivio anímico ante la necesidad de volver al triunfo.
- El duelo es clave para consolidar la idea de Andrés Yllana y mejorar la definición. Se espera un fuerte respaldo de la hinchada tucumana, que asistirá al estadio como neutral.
“Sé que puedo dar más y estoy trabajando en eso”. La frase de Nicolás Castro no suena a casete ni a una respuesta hecha. Al contrario: refleja con claridad el momento que atraviesa en San Martín y, al mismo tiempo, el escenario con el que el equipo llegará al partido de este domingo frente a Güemes. Porque el “Santo” sigue invicto, se mantiene en zona expectante con 11 puntos y viene de una clasificación que le devolvió algo de alivio en la Copa Argentina, pero también sabe que arrastra tres empates consecutivos y que necesita volver al triunfo para empezar a darle más peso a todo lo bueno que por momentos muestra en la cancha.
En ese contexto, la palabra del volante toma fuerza. No sólo por su presente personal, sino también porque en su análisis aparecen varios de los temas que hoy atraviesan a San Martín: la continuidad, la confianza, la necesidad de corregir en los últimos metros y la importancia de que el envión de Córdoba también se refleje en el torneo. Castro, que en este arranque ya sumó minutos con regularidad y hasta aportó una asistencia, volvió a meterse de lleno en la consideración del cuerpo técnico. Sin embargo, lejos de conformarse con eso, eligió ir un poco más allá.
“Por suerte me está tocando sumar muchos minutos. Van pocas fechas, pero estoy tratando de aprovechar cada posibilidad que me da el técnico”, contó Castro. La frase marca su actualidad, aunque lo más interesante aparece enseguida. En lugar de acomodarse en ese lugar de mayor protagonismo, hizo una lectura honesta de sus actuaciones. “Tuve algunos partidos buenos, pero en otros no me fui contento en lo individual. Sé que puedo dar más y estoy trabajando en eso”, reconoció en diálogo con LA GACETA. En ese punto, su discurso no se despega demasiado del momento colectivo: San Martín también deja la sensación de que todavía puede rendir más de lo que viene mostrando.
Castro encontró una de las claves de esa mejora en un aspecto puntual. “Desde que quedamos afuera en octubre del año pasado hice mucho hincapié en lo físico para que eso me ayudara a estar mejor en lo futbolístico. Mejoré en ese aspecto y hoy me siento mejor de cómo había terminado el año”, explicó. “La confianza es muy importante. Uno siempre trata de aprovecharla y de devolvérsela al técnico dentro de la cancha”, agregó el ex Sarmiento.
En un equipo en el que Andrés Yllana todavía busca la mejor versión en varias zonas del campo, esa continuidad tiene importancia. Sobre todo en un futbolista que puede aportarle claridad, pausa y lectura a un San Martín que muchas veces logra acomodarse en el partido, pero no siempre termina resolviendo bien lo que genera.
“Hubo partidos en los que generamos muchas situaciones de gol y otros en los que nos costó un poco más. Considero que tenemos que mejorar las terminaciones de tres cuartos de cancha para adelante y ser un poco más efectivos”, analizó.
San Martín compite, se muestra ordenado y suele sostenerse bien, pero todavía necesita traducir mejor ese desarrollo en goles y victorias. En ese marco, la clasificación por penales contra Estudiantes de Río Cuarto también dejó una inyección anímica que puede pesar. “Se ganó un partido muy importante, que nos da mucha confianza para seguir motivados en el torneo, que es lo que más importa”, remarcó. La Copa Argentina sirvió para avanzar, pero en los pasillos de La Ciudadela saben que ahora necesitan que todo eso también se vea reflejado en el torneo.
San Martín tendrá el apoyo de sus hinchas en Santiago del Estero
En el partido de este domingo, San Martín tendrá el respaldo de sus hinchas, que podrán asistir al Madre de Ciudades como neutrales.
Para Castro, ese acompañamiento es fundamental. “Estamos agradecidos por el apoyo. Hacen un esfuerzo enorme para acompañarnos; hubo mucha gente en Córdoba y sabemos que en Santiago también va a ser así, porque el hincha de San Martín siempre va a todos lados. Para nosotros es una motivación extra cuando salimos a la cancha”, concluyó.