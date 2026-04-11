En la región NOA, la población de Dalbulus maidis continúa mostrando un marcado aumento

En el NOA se relevaron 52 localidades, de las cuales el 100% registró presencia del vector. La categoría más frecuente correspondió a > 100 adultos por trampa, que represento el 67%. En esta región, el 99% de las trampas se encuentran instaladas sobre cultivo de maíz. En el presente relevamiento se registra un incremento notable en las capturas promedio de chicharrita por trampa, en comparación con el monitoreo previo, pasando de 128,69 a 315,49 adultos por trampa. Este aumento se registró en coincidencia con un predominio de lotes de maíz en fases fenológicas reproductivas. Las localidades de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero) y El Bananal (Jujuy) se destacaron por registrar las mayores capturas, con 1.600 y 1.448 adultos por trampa, respectivamente.