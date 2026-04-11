Cierre de la campaña gruesa complicado: excesos de lluvia, suelos saturados y baja radiación

Durante el Día de Campo de soja, maíz, poroto y sorgo que realizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) técnicos del área Agrometereología de la entidad destacaron los aspectos climáticos que más relevancia tuvieron en los ciclos de los diferentes cultivos en Tucumán. Entre estos sobresalieron las precipitaciones, que durante esta campaña mostraron un cambio marcado entre el inicio y el desarrollo. Octubre fue seco (41 mm) y con lluvias mal distribuidas, mientras que noviembre (90 mm) mejoró parcialmente la situación, aunque sin lograr una recarga completa del suelo. A partir de diciembre se produjo un giro importante: ese mes acumuló 250 mm, y enero 263 mm, consolidando un período muy húmedo que aseguró una excelente disponibilidad de agua.