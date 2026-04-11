Cierre de la campaña gruesa complicado: excesos de lluvia, suelos saturados y baja radiación

Durante el Día de Campo de soja, maíz, poroto y sorgo que realizó la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) técnicos del área Agrometereología de la entidad destacaron los aspectos climáticos que más relevancia tuvieron en los ciclos de los diferentes cultivos en Tucumán. Entre estos sobresalieron las precipitaciones, que durante esta campaña mostraron un cambio marcado entre el inicio y el desarrollo. Octubre fue seco (41 mm) y con lluvias mal distribuidas, mientras que noviembre (90 mm) mejoró parcialmente la situación, aunque sin lograr una recarga completa del suelo. A partir de diciembre se produjo un giro importante: ese mes acumuló 250 mm, y enero 263 mm, consolidando un período muy húmedo que aseguró una excelente disponibilidad de agua.
Febrero registró menos lluvia total (110 mm), pero con alta frecuencia de eventos, manteniendo las condiciones húmedas. El punto crítico fue marzo, con 407 mm -récord histórico-: gran cantidad de días lluviosos y eventos intensos, lo que generó excesos hídricos y posibles complicaciones productivas.
El total del período octubre-marzo (1160 mm) superó ampliamente tanto la campaña anterior como el promedio histórico. El balance hídrico refleja con claridad esta evolución. Octubre y gran parte de noviembre estuvieron dominados por déficit de agua en el suelo. Recién hacia fines de noviembre se alcanzó un equilibrio. En diciembre se produjo la recarga efectiva del perfil, eliminando el déficit, mientras que en enero se alcanzaron niveles de almacenamiento muy altos. Durante febrero, pese a menores acumulados, el suelo se mantuvo bien provisto de agua. En marzo, el sistema pasó de una situación óptima a una de exceso: el suelo alcanzó y mantuvo la capacidad de campo, con importantes excedentes hídricos, evidenciando saturación y riesgo de anegamiento.
En síntesis, la campaña atravesó tres etapas: un inicio con restricciones hídricas, una fase central muy favorable con buena disponibilidad de agua y temperaturas moderadas, y un cierre problemático, marcado por excesos de lluvia, baja radiación y suelos saturados, que pueden condicionar el manejo y rendimiento de los cultivos.
Ensayos
Posterior a esta presentación, se recorrieron los ensayos de variedades de soja y de poroto, como también de híbridos de maíz y de sorgo. Luego se visitó la subestación de Monte Redondo, donde se mostraron ensayos sobre variedades de soja de grupos de madurez cortos (GM IV) y de manejo agronómico de maíz, con foco en híbridos, densidad y fechas de siembra, nutrición y alternativas para el manejo de Dalbulus maidis.