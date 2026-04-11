Maíz: el área sembrada en el país suma 10,2 millones de hectáreas

Una vez más, el trabajo de clasificación de área sembrada con imágenes satelitales en la región central del país resulta revelador. Se sembró mucho más maíz del que se pensaba, sumándose 420.000 hectáreas al guarismo de abril. “Si solo se considerara el cambio de hectareaje, la producción maicera habría aumentado alrededor de cuatro millones de toneladas; pero hay un millón extra que se suma por mayores resultados de la cosecha del maíz temprano en el centro del país y por la mejora que ha tenido el maíz tardío luego de las lluvias de los últimos 30 días”, indica el informe de Estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).