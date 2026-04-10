San Martín viaja a Santiago del Estero con una ausencia que complica los planes de Andrés Yllana

De esta manera, Parnisari -que fue titular por Copa Argentina- ya cumplió una fecha en el empate frente a Chacarita y tampoco podrá estar disponible para el compromiso de este domingo contra Güemes de Santiago del Estero, en el Madre de Ciudades. Aunque en San Martín existía cierto optimismo sobre la chance de que pudiera reaparecer antes, el fallo terminó de despejar cualquier duda y confirmó que el defensor deberá seguir afuera.