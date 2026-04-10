San Martín viaja a Santiago del Estero con una ausencia que complica los planes de Andrés Yllana

Resumen para apurados
- El Tribunal de Disciplina suspendió por dos fechas a Ezequiel Parnisari, defensor de San Martín (T), tras su expulsión ante Madryn, impidiéndole jugar este domingo ante Güemes.
- La sanción, oficializada en el Boletín N° 6872, obliga a Andrés Yllana a rearmar la defensa. Parnisari ya cumplió una fecha ante Chacarita y recién volverá frente a Tristán Suárez.
- La ausencia del experimentado zaguero debilita una defensa que busca consolidarse. El impacto se sentirá en el esquema de Yllana durante un tramo exigente de la Primera Nacional.
La sanción para Ezequiel Parnisari ya quedó oficializada y representa una baja sensible para San Martín. Luego de su expulsión en el partido frente a Deportivo Madryn, el Tribunal de Disciplina resolvió suspenderlo por dos encuentros, una noticia que obliga a Andrés Yllana a seguir rearmando la defensa en un tramo exigente de la temporada.
La decisión fue comunicada en el Boletín N° 6872, correspondiente al expediente 98692, en el que se detalló: “Se suspende por dos partidos al jugador Oscar Ezequiel Parnisari, del Club San Martín de Tucumán. Art. 13 1. e) del Código Disciplinario”. En la misma resolución también fue sancionado por dos fechas César Marcelo Meli, futbolista de Deportivo Madryn.
De esta manera, Parnisari -que fue titular por Copa Argentina- ya cumplió una fecha en el empate frente a Chacarita y tampoco podrá estar disponible para el compromiso de este domingo contra Güemes de Santiago del Estero, en el Madre de Ciudades. Aunque en San Martín existía cierto optimismo sobre la chance de que pudiera reaparecer antes, el fallo terminó de despejar cualquier duda y confirmó que el defensor deberá seguir afuera.
¿Cuándo podría volver Parnisari al "11" titular?
Así, si no surge ningún imprevisto, el zaguero recién podrá volver a estar a disposición para el duelo ante Tristán Suárez. Su ausencia no es un detalle menor para Yllana, sobre todo porque se trata de un defensor de experiencia y porque, cada vez que le tocó jugar, ofreció una cuota de firmeza en una última línea que todavía busca consolidarse.