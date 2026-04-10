Cómo comprar las entradas para Güemes-San Martín: paso a paso para los hinchas que viajen a Santiago

Resumen para apurados
- San Martín visita a Güemes este domingo a las 17 en Santiago del Estero. Los hinchas ya pueden comprar entradas online para alentarlos en el Madre de Ciudades por la Primera Nacional.
- Los tickets cuestan entre $25.000 y $35.000 en la web Global Fan. La medida surge tras la clasificación del 'Santo' en Copa Argentina, permitiendo el ingreso como público neutral.
- Este viaje masivo refuerza el apoyo al equipo de Yllana, aunque los asistentes deberán cumplir la prohibición de portar distintivos o colores del club tucumano en el estadio.
Luego de la clasificación en la Copa Argentina, en San Martín ya comenzó a palpitarse el próximo compromiso por la Primera Nacional. El domingo, desde las 17, el “Santo” visitará a Güemes en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero y, para ese encuentro, sus hinchas podrán acompañarlo bajo la modalidad de público neutral.
En ese sentido, la venta de entradas ya se encuentra habilitada a través de la plataforma Global Fan (se ingresa a través de este link), por lo que los simpatizantes que deseen viajar deberán realizar el trámite de manera online. Para acceder a los tickets, primero deben ingresar al sitio oficial dispuesto por el club local, donde figura el partido entre Güemes y San Martín. Una vez dentro de la plataforma, el sistema permite elegir entre las ubicaciones disponibles para los hinchas tucumanos: la Popular Norte, con un valor de $25.000, o la Platea Este, que cuesta $35.000.
Después de seleccionar el sector y la cantidad de entradas, el usuario debe continuar con la carga de sus datos personales. Allí se solicita completar nombre, apellido, tipo y número de documento, además de un correo electrónico, que debe ser repetido para confirmar correctamente la operación. A su vez, el sistema exige asociar cada entrada a un documento en particular, por lo que también será necesario cargar el DNI correspondiente a cada ticket adquirido.
Qué deben tener en cuenta los hinchas antes de viajar
Una vez finalizado ese proceso, la compra puede completarse de manera online y la entrada será enviada al mail informado. De todos modos, desde la organización remarcaron que la venta es exclusivamente responsabilidad del club local, por lo que cualquier consulta vinculada con la disponibilidad, la confirmación o algún eventual inconveniente dependerá de Güemes.
Hay un detalle clave que los hinchas de San Martín deberán tener en cuenta. Al tratarse de público neutral, no podrán ingresar al estadio con camisetas, banderas ni ningún otro distintivo del club.