Cómo comprar las entradas para Güemes-San Martín: paso a paso para los hinchas que viajen a Santiago

En ese sentido, la venta de entradas ya se encuentra habilitada a través de la plataforma Global Fan (se ingresa a través de este link), por lo que los simpatizantes que deseen viajar deberán realizar el trámite de manera online. Para acceder a los tickets, primero deben ingresar al sitio oficial dispuesto por el club local, donde figura el partido entre Güemes y San Martín. Una vez dentro de la plataforma, el sistema permite elegir entre las ubicaciones disponibles para los hinchas tucumanos: la Popular Norte, con un valor de $25.000, o la Platea Este, que cuesta $35.000.