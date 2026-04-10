Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

En CiTá: “Hecho a mano”, con la poesía de María Elena Walsh
Pablo Parolo y Leopoldo Deza comenzarán esta noche un ciclo de presentaciones, todos los viernes y hasta fin de mes, de su espectáculo “Hecho a mano”, sobre canciones, palabras y poesías de María Elena Walsh. El recorrido abarcará temas conocidos y otros no tan difundidos para adultos, de la gran escritora argentina. El encuentro será desde las 21 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457).
Sala Lazarte: homenaje a Edmundo del Cerro
“Un piano solo” es homenaje al poemario de Edmundo del Cerro que tendrá lugar hoy a las 20 en la Sala Lazarte (Lavalle 145), con recitado e interpretación al piano de Julio Lazarte.
“Vientos virtuosos”: concierto en el teatro Alberdi
Con obras del barroco y el clasicismo, esta noche desde las 21.30 y en la sala mayor del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez) tendrá lugar el concierto “Vientos virtuosos”, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la UNT dirigida por Roberto Buffo y con la intervención como solistas de Rubén Albornoz (foto), primer oboe de la Orquesta Estable del teatro Colón, y el español Ernesto Chuliá, trompetista de extensa trayectoria internacional, quienes participaron del seminario de dobles cañas en el Ismunt. El repertorio abarca el Concierto para trompeta y orquesta de Johann Nopumuk Hummel, la Suite para dos trompetas y orquesta de George Friedrich Handel, el Concerto Grosso de Gottfried Heinrich Stölzel y el Concierto para oboe de amor, cuerdas y continuo de Johann Sebastian Bach.
“La Muni en las Plazas”: música en la plaza del barrio San Martín
Entre las 17 y las 20 la plaza del barrio San Martín recibirá el programa “La Muni en las Plazas”, con la presentación gratuita de la Banda de Música Municipal, Eco Canje y atención veterinaria a las mascotas.
Stand up: micrófono abierto en Casa Oqlta
Quien quiera probar nuevas rutinas o debutar con monólogos tendrá su noche en Casa Oqlta (12 de Octubre 1.037), donde desde las 21 habrá un micrófono abierto para shows de stand up con entrada libre.
Cine argentino: dos propuestas en simultáneo
Dos filmes argentinos se verán hoy desde las 20, en sendos espacios. El cineclub Susini proyectará -con acceso gratis- la opera prima de Leonardo Di Cesare “Buena Vida Delibery”, en El Atelier (avenida Mate de luna 2.930); mientras que en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) se verá el documental “Jasmín”, de Gisela Gorbalán.
Música y poesía en el MUNT: inauguran un ciclo, con Beatriz Vignoli como invitada
“El mundo es decirlo” se titula el nuevo ciclo de música y poesía que se pondrá en marcha mañana a las 18 en el Museo de la UNT (MUNT, San Martín 1.545). La prestigiosa escritora Beatriz Vignoli (foto) llegará a Tucumán para participar de la actividad, que tiene entrada libre y gratuita.
De la organización y coordinación del ciclo se encargan Mónica Cazón, Liliana Massara, Irupé Arroyo, Luciana García Barraza y, desde Buenos Aires, Delfina Terán Cossio.
En la mesa principal, pensada como una entrevista-conversatorio, junto a Vignoli estarán Teresa Orellana y Alex Rivadeneira. Habrá también intervenciones de Amparo Álvarez Romero, Guadalupe Albornoz, Candelaria Rojas Paz, Adriana Lucero, Gabo Acosta y Mario Melnik. De la musicalización se encargará la banda Efecto Calesita, integrada por Eloísa Stagnetto, Nicolás Paz Área y Francisco Mirabal. También habrá un espacio para las editoriales independientes. Vignoli es novelista, poeta, periodista, traductora y crítica de arte. Ganadora del premio Blanca Stábile (2009), es autora de novelas como “DAF”, “Molinari baila” y “Reality”, y de poemarios como “Almagro” y “Bengala”. Se alzó con el Primer Premio Nacional de Poesía -una de las distinciones más prestigiosas del país- por su libro “Tálamo”.