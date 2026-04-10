Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

“Vientos virtuosos”: concierto en el teatro Alberdi

Con obras del barroco y el clasicismo, esta noche desde las 21.30 y en la sala mayor del teatro Alberdi (Jujuy y Crisóstomo Álvarez) tendrá lugar el concierto “Vientos virtuosos”, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la UNT dirigida por Roberto Buffo y con la intervención como solistas de Rubén Albornoz (foto), primer oboe de la Orquesta Estable del teatro Colón, y el español Ernesto Chuliá, trompetista de extensa trayectoria internacional, quienes participaron del seminario de dobles cañas en el Ismunt. El repertorio abarca el Concierto para trompeta y orquesta de Johann Nopumuk Hummel, la Suite para dos trompetas y orquesta de George Friedrich Handel, el Concerto Grosso de Gottfried Heinrich Stölzel y el Concierto para oboe de amor, cuerdas y continuo de Johann Sebastian Bach.