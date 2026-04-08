El adiós a Pedro Rollan: pesar por su fallecimiento

Un profundo pesar causó el fallecimiento del contador Pedro Rollan, que venía desempeñándose como director de Estadística de la Provincia, “En el día de la fecha (por el lunes 6 de abril) lamentamos informar el fallecimiento de nuestro querido director Pedro Rollán. Queremos reconocer la labor profesional y personal que realizó en nuestra institución, donde será recordado con respeto y cariño por todos los integrantes de la Dirección de Estadística de la Provincia de Tucumán”, comunicó el organismo en su sitio web.
En marzo del año pasado, Rollan reemplazó en el cargo al economista Raúl García. Hasta entonces, venía desempeñándose como coordinador de Producto Bruto Geográfico (PBG) en la repartición oficial dependiente de la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento de la provincia. Asimismo, se desempeñaba como docente de la cátedra de Estadísticas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).