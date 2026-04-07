El rompecabezas de Federico van Mameren: “La hora de escucharse y no de increparse”

En su monólogo, partió de hechos recientes que evidencian un cambio de época: episodios de violencia en escuelas que ya no ocurren “lejos”, sino también en el ámbito cercano. La imagen de un joven que asiste a clases con un arma, en lugar de cuadernos, condensó para él una ruptura profunda del tejido social. A esa escena sumó la idea de la “cuenta regresiva” por el ultimátum de Trump, una cuenta regresiva que, al llegar a cero, no deja lugar a celebraciones sino a la pérdida de valores esenciales, como la solidaridad.