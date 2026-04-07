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Tensión en la plaza Independencia: la Policía despejó la 25 de Mayo y contuvo el avance de manifestantes

Se realiza una protesta del Polo Obrero; reclaman por el cierre del programa “Volver al Trabajo”.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Polo Obrero marcha este martes en Plaza Independencia, Tucumán, contra el cierre del programa Volver al Trabajo. La Policía despejó el tránsito frente a la Casa de Gobierno.
  • Tras tensiones y cortes en calle 25 de Mayo, la Policía realizó un operativo de despeje. Actualmente, una delegación de siete referentes mantiene una reunión con el Gobierno local.
  • El cierre del plan impacta en ingresos de sectores vulnerables y cooperativas. El resultado del diálogo será clave para determinar si las medidas de fuerza escalan a nivel nacional.
Resumen generado con IA

Desde las primeras horas de este martes, organizaciones sociales nucleadas en el Polo Obrero se manifiestan en plaza Independencia, frente a Casa de Gobierno, en el marco de una jornada de protesta que se replica en distintos puntos del país. El reclamo central apunta contra el cierre del programa nacional “Volver al Trabajo”, una política que alcanza a cientos de miles de beneficiarios, incluidos trabajadores en Tucumán.

La movilización había sido convocada para las 9 de la mañana con punto de partida en el Parque 9 de Julio, pero sufrió demoras y recién cerca de una hora después comenzaron a concentrarse los manifestantes en el microcentro. Con el correr de los minutos, columnas de distintas organizaciones llegaron hasta la explanada de la sede gubernamental, donde permanecen con banderas, altavoces y consignas.

Entre los presentes hay trabajadores vinculados a comedores y merenderos comunitarios, recicladores urbanos, cooperativistas textiles y otros sectores que dependen del programa. Según expresaron, la eliminación de este plan impacta de lleno en sus fuentes de ingreso y en la asistencia social que brindan en barrios vulnerables.

Tensión en la plaza Independencia: la Policía despejó la 25 de Mayo y contuvo el avance de manifestantes

Durante la mañana se vivieron momentos de tensión cuando los manifestantes ocuparon completamente la calle 25 de Mayo, interrumpiendo el tránsito. La situación derivó en un operativo de las fuerzas de seguridad, que avanzaron para despejar parcialmente la calzada. Tras algunos cruces, el conflicto se descomprimió sin incidentes mayores, aunque se mantiene un cordón policial que impide el avance de la protesta hacia otros sectores.

Uno de los focos de malestar se generó cuando, según denunciaron los manifestantes, desde Casa de Gobierno se pretendía recibir a los representantes de las organizaciones de manera individual. Finalmente, tras negociaciones, se acordó el ingreso de una delegación compuesta por siete referentes, uno por cada agrupación presente, quienes mantienen una reunión con autoridades provinciales.

Mientras tanto, la protesta continúa en la plaza con un clima más calmo, aunque expectante por una respuesta oficial. El tránsito en la zona permanece parcialmente afectado: hay cortes sobre 25 de Mayo -que luego se convierte en 9 de Julio-, aunque se mantiene habilitado un carril para la circulación vehicular, especialmente para quienes desvían por calle San Martín.

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