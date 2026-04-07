Tensión en la plaza Independencia: la Policía despejó la 25 de Mayo y contuvo el avance de manifestantes

La movilización había sido convocada para las 9 de la mañana con punto de partida en el Parque 9 de Julio, pero sufrió demoras y recién cerca de una hora después comenzaron a concentrarse los manifestantes en el microcentro. Con el correr de los minutos, columnas de distintas organizaciones llegaron hasta la explanada de la sede gubernamental, donde permanecen con banderas, altavoces y consignas.