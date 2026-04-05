La decisión de Ferrari con Kimi Antonelli que hoy parece un error gigantesco en la Fórmula 1

Resumen de nota
- Ferrari rechazó a Andrea Kimi Antonelli a los 11 años por considerarlo muy joven, permitiendo que el actual piloto de F1 se uniera a Mercedes tras ser descartado en Italia.
- Massimo Rivola recomendó su fichaje, pero Maurizio Arrivabene se negó. Toto Wolff aprovechó la oportunidad e integró al joven talento a la estructura ganadora de Mercedes Benz.
- Este error estratégico de Ferrari fortalece a Mercedes y deja a Italia sin su mayor promesa en el equipo nacional. Su éxito redefine el futuro mapa competitivo de la Fórmula 1.
El inicio arrollador de Andrea Kimi Antonelli en la Fórmula 1 no solo despierta elogios por su presente en Mercedes. También reabrió una historia que, con el paso del tiempo, empezó a sonar todavía más impactante: Ferrari pudo incorporarlo cuando era apenas una promesa y decidió dejarlo pasar.
Según reveló el sitio especializado The Race, cuando Antonelli tenía 11 años ya se destacaba en las categorías formativas y había sido señalado como un talento especial. En ese contexto, Massimo Rivola, que trabajaba en la academia de Ferrari, recomendó sumarlo al proyecto de la escudería italiana para asegurarse a uno de los grandes nombres del futuro.
Sin embargo, la respuesta desde Ferrari fue negativa. El entonces jefe del equipo, Maurizio Arrivabene, consideró que el chico todavía era “demasiado pequeño para ser una promesa seria”. Esa lectura terminó cerrándole la puerta a una incorporación que, vista desde hoy, habría cambiado bastante el mapa del automovilismo italiano.
La oportunidad fue aprovechada por Mercedes. Ahí apareció Toto Wolff, que lo sumó a su estructura y con el tiempo apostó fuerte por él, incluso antes de que Antonelli llegara a la Fórmula 2. Esa convicción hoy parece plenamente justificada: el joven italiano no solo se adaptó rápido a la máxima categoría, sino que además lidera el campeonato.
La historia que Ferrari hoy mira de reojo
En su estreno en la Fórmula 1, Antonelli cargaba con muchas dudas ajenas sobre su juventud y su falta de experiencia. Pero el rendimiento cambió el discurso en pocos meses. Así, mientras Mercedes disfruta de haber detectado a tiempo un talento excepcional, Ferrari queda inevitablemente señalada por una decisión que hoy luce difícil de explicar.