Mariano Navone fue campeón en Bucarest y consiguió el primer título ATP de su carrera

En el tercer set, el argentino volvió a mostrar consistencia y temple. Más allá de los errores no forzados que acumuló su rival, Navone sostuvo un nivel competitivo alto y, sobre todo, supo responder físicamente en el tramo más exigente de la definición. Esa resistencia terminó siendo clave para cerrar una final que tuvo casi dos horas y media de juego.