La titular de la Asocaña escuchó a cañeros y a industriales de Tucumán

Durante el mitin se abordaron temas estratégicos para el sector. Entre ellos, la matriz productiva de la agroindustria de la caña de azúcar en Colombia, el sistema comercial del azúcar y la experiencia compartida entre cañeros e industriales en el manejo del cultivo. También se analizaron los costos de producción de la materia prima, la implantación de caña y los desafíos vinculados a la competitividad.