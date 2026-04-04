La titular de la Asocaña escuchó a cañeros y a industriales de Tucumán

Resumen de nota
- Claudia Calero Cifuentes (Asocaña) se reunió con el Ipaat en Tucumán durante la reunión de la Satca para compartir el modelo colombiano de agroindustria sostenible y circular.
- La especialista analizó junto a productores locales la matriz productiva, los marcos legales del bioetanol y las visitas técnicas a la Estación Experimental Obispo Colombres.
- El encuentro refuerza la articulación sectorial para avanzar hacia combustibles sostenibles de aviación y bioetanol, siempre que existan políticas públicas que den previsibilidad.
Las autoridades del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) recibieron en la sede de la entidad a Claudia Calero Cifuentes, presidenta de la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), una de las principales disertantes que estuvo presente en la XXIVª Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar (Satca).
Calero Cifuentes destacó en su visita la importancia de la agroindustria como una economía circular capaz de generar energías limpias y subrayó la necesidad de políticas claras para garantizar su desarrollo sostenible.
Durante su exposición, la especialista colombiana remarcó que la agroindustria de la caña no es sólo azúcar: “Es azúcar y muchísimo más. Es una agroindustria inteligente, una economía circular que vale la pena ponderar y posicionar en el mundo”.
Entre los objetivos de esta agroindustria mencionó la producción de energías limpias y sostenibles, como bioetanol, biometano, hidrógeno verde y SAF (combustible sostenible para aviación) junto a las mejoras productivas concretas que permitan mayor rendimiento por hectárea y reducción del impacto ambiental. En otras palabras, producir más, diversificar y hacerlo de manera sustentable.
La presidenta de Asocaña advirtió que el desafío no es únicamente tecnológico, sino también político: “Ningún país, ninguna industria puede producir si no tiene reglas claras”. En ese sentido, resaltó la necesidad de políticas públicas que otorguen previsibilidad y acompañen el desarrollo del sector.
Finalmente, reafirmó que el camino hacia la sostenibilidad está trazado; que la tecnología y la experiencia existen, y que lo que falta es la decisión política de avanzar.
Intercambio con locales
En el marco de la visita de Calero Cifuentes al Ipaat se llevó a cabo una de las reuniones más relevantes para el sector sucroalcoholero. El directorio del organismo encabezó una mesa de trabajo junto a productores cañeros e industriales.
Durante el mitin se abordaron temas estratégicos para el sector. Entre ellos, la matriz productiva de la agroindustria de la caña de azúcar en Colombia, el sistema comercial del azúcar y la experiencia compartida entre cañeros e industriales en el manejo del cultivo. También se analizaron los costos de producción de la materia prima, la implantación de caña y los desafíos vinculados a la competitividad.
También se discutió la producción de bioetanol de caña de azúcar en Colombia, junto con el marco legislativo que regula esta actividad, lo que permitió establecer comparaciones con la situación argentina.
Los directores del Ipaat destacaron que estas instancias fortalecen la articulación entre productores, industriales y organismos técnicos, aportando nuevas perspectivas para el desarrollo sostenible de la actividad en la provincia.
Por su parte, Calero Cifuentes consideró su visita “enriquecedora y de gran aprendizaje”, reconociendo los retos que enfrenta la agroindustria argentina, pero valorando la voluntad y compromiso del sector por alcanzar la sostenibilidad del negocio y de sus ecosistemas.
Visitas y recorrido
La agenda de la presidenta de Asocaña incluyó también visitas institucionales a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc), donde conoció los programas de investigación y desarrollo vinculados a la caña de azúcar, así como los avances en biotecnología y mejoramiento que se llevan adelante en Tucumán.