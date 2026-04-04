En Brasil, la caña no es solo un cultivo, sino fuente de producción energética

El modelo brasileño se apoya en condiciones agroclimáticas favorables y en una larga tradición en el cultivo de la caña de azúcar, pero su consolidación responde principalmente a decisiones de largo plazo. Desde la implementación del programa Proálcool en 1975 hasta el desarrollo de vehículos flex fuel y la actual política de mezcla obligatoria de etanol en la gasolina -en torno de un 30%-, el país logró construir una demanda estable para los biocombustibles.