Diversos trabajos de las áreas agrícola e industrial merecieron distinciones

Resumen de nota
- Satca premió diversos trabajos científicos en su XXIVª Reunión Anual en Tucumán para destacar avances en el sector sucroalcoholero y reconocer el rigor técnico de investigadores.
- Las distinciones abarcaron áreas agrícolas e industriales, con temas como biotecnología, manejo de suelos y optimización de procesos, mediante presentaciones orales y de pósters.
- Estas investigaciones promueven la sostenibilidad y la economía circular en la industria, impulsando la eficiencia energética y el desarrollo genético para el futuro del agro.
En el marco de la XXIVª Reunión Anual de la Sociedad Argentina de Técnicos de la Caña de Azúcar (Satca) diversos trabajos técnicos recibieron una distinción, debido a la calidad de las presentaciones orales y de pósters en distintos bloques temáticos, tanto del área agrícola como industrial.
Estos reconocimientos no solo ponen en valor el rigor científico de investigadores y de técnicos, sino que también reflejan avances relevantes en diversas líneas de investigación vinculadas al sistema cañero y sucroalcoholero.
En el área agrícola, dentro del bloque “Nutrición y suelos”, fue reconocido el trabajo “Aportes al manejo del fósforo en caña de azúcar en Tucumán: balance, refertilización y nutrición balanceada”, presentado por Juan Romero.
En el bloque “Tecnología, cosecha y costos”, el reconocimiento fue para Yanina Vasallo, por el trabajo “Evaluación de pérdidas de cosecha de caña de azúcar por extractor primario mediante método de balance de masas”.
En “Manejo de malezas y sanidad”, se distinguió el trabajo “Eficacia e indicadores económicos y ambientales para el manejo sostenible de Diatraea saccharalis en caña de azúcar”, presentado por Pilar Pérez.
En el bloque “Variedades”, fue reconocida Georgina Delaporte Quintana, por el trabajo “Caña inteligente: potencial genético para reducir pérdidas de nitrógeno y optimizar la fertilización”.
Finalmente, en “Biotecnología”, el reconocimiento correspondió a Florencia Budeguer, por el trabajo “La expresión de proteínas insecticidas en caña de azúcar transgénica aumenta la resistencia a Diatraea saccharalis”.
En la categoría pósters, el primer premio fue para el trabajo “Efecto combinado del residuo agrícola de cosecha y Vicia villosa sobre grupos funcionales de malezas en caña de azúcar”, presentado por Florencia Laguna.
El segundo premio correspondió al trabajo “Estado actual del carbón de la caña de azúcar en Tucumán, Argentina: evaluación de la resistencia genética y aplicaciones de fungicidas como estrategias de control”, presentado por Jéssica Lobo.
El tercer premio fue para el trabajo “Lecherón variegado, Euphorbia graminea Jacq., nueva maleza asociada al cultivo de caña de azúcar en Jujuy, Argentina”, presentado por Marcos Catcoff.
En conjunto, los trabajos premiados del área agrícola evidencian una orientación hacia la mejora en el uso de insumos, el desarrollo de estrategias de manejo más sostenibles y la incorporación de herramientas genéticas y biotecnológicas.
En cuanto al área industrial, en el bloque “Optimización de procesos y tecnologías para la industria sucroalcoholera”, fue reconocido el trabajo “Evaluación experimental del brixómetro de microondas SUCRE-MW MOD. T-25 en tachos de cocimiento”, presentado por Silvio Peluffo.
En el bloque “Aprovechamiento energético de subproductos para la agroindustria sucroalcoholera”, se distinguió el trabajo “Evaluación experimental de cenizas de vinaza como aditivo promotor de las reacciones de pirólisis y gasificación del bagazo de caña de azúcar”, presentado por Marcos Golato.
Finalmente, en el bloque “Innovaciones y desafíos en la agroindustria sucroalcoholera”, fue premiado el trabajo “Modelos FT-NIRS para la predicción de variables de calidad en caña desfibrada mediante sistema Bruker CPS”, presentado por Natalia Sorol.
Los trabajos premiados del área industrial reflejan una orientación hacia la mejora de la eficiencia energética, la productividad y la calidad, en línea con estrategias más sostenibles y con el desarrollo de una economía circular en la agroindustria.