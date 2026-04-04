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La Eeaoc invita a participar del Día de campo de soja, maíz, poroto y sorgo 2026

El evento se realizará el miércoles, en el campo experimental en Overo Pozo. Presentarán los principales avances en los cultivos

04 Abril 2026

Resumen de nota

  • La Eeaoc organiza el Día de campo de soja, maíz, poroto y sorgo el próximo miércoles en Overo Pozo, Tucumán, para presentar avances genéticos y de manejo ante el sector agropecuario.
  • El encuentro incluirá recorridas por ensayos de variedades e híbridos, análisis de la campaña actual y estrategias contra la plaga Dalbulus maidis en la subestación Monte Redondo.
  • La jornada busca fortalecer la transferencia tecnológica a productores y técnicos, optimizando el rendimiento y la sanidad de los cultivos estivales frente a desafíos climáticos.
Resumen generado con IA

Desde el programa Granos de Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) se invita a participar del tradicional Día de campo de soja, maíz, poroto y sorgo, a realizarse el próximo miércoles en el campo experimental en Overo Pozo (Cruz Alta, Tucumán).

En el evento, que reunirá a productores, asesores, técnicos y empresas del sector, se presentarán los principales avances en los cultivos de soja, maíz, poroto y sorgo, con foco en la genética, manejo agronómico y sanitario de estos cultivos.

También se recorrerán los ensayos de variedades de soja y poroto, como también de híbridos de maíz y sorgo. Además, habrá exposiciones sobre las condiciones agroclimáticas de la presente campaña y sus impactos en los cultivos estivales, se analizará la evolución de la superficie de soja y maíz, y se abordará lo referido a los principales problemas sanitarios que acontecieron en estos cultivos.

También se invitará a visitar la Subestación de Monte Redondo, donde se mostrarán ensayos sobre el manejo agronómico de maíz, con foco en híbridos, densidad y fechas de siembra, nutrición y alternativas para el manejo de Dalbulus maidis. Asimismo, se prevé la presentación de ensayos sobre manejo agronómico de los cultivos de soja y poroto.

Los interesados pueden inscribirse en el siguiente link.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
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