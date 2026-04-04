La Eeaoc invita a participar del Día de campo de soja, maíz, poroto y sorgo 2026

También se recorrerán los ensayos de variedades de soja y poroto, como también de híbridos de maíz y sorgo. Además, habrá exposiciones sobre las condiciones agroclimáticas de la presente campaña y sus impactos en los cultivos estivales, se analizará la evolución de la superficie de soja y maíz, y se abordará lo referido a los principales problemas sanitarios que acontecieron en estos cultivos.