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“Tini” en Tucumán: "Me acuerdo de cada show en las provincias. Siento que recorrer el país me hace bien"

La cantante se presentará con “Futtura” mañana en el Hipódromo.

CUENTA REGRESIVA. Tini cantará mañana en Tucumán. CUENTA REGRESIVA. "Tini" cantará mañana en Tucumán.
Nicolás Iriarte
Por Nicolás Iriarte Hace 2 Hs

Resumen de nota

  • Tini Stoessel presentará mañana su show 'Futtura' en el Hipódromo de Tucumán, en el marco de su gira nacional para reencontrarse con el público de las provincias argentinas.
  • La artista destacó el impacto emocional de recorrer el país mientras se alista un megaescenario en el predio. El evento genera gran expectativa tras sus recientes presentaciones.
  • Este concierto consolida el vínculo de la cantante con su público federal y marca un hito en la agenda cultural tucumana, impulsando el movimiento musical y turístico regional.
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