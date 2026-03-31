“Tini” en Tucumán: "Me acuerdo de cada show en las provincias. Siento que recorrer el país me hace bien"

CUENTA REGRESIVA. "Tini" cantará mañana en Tucumán.
Resumen de nota
- Tini Stoessel presentará mañana su show 'Futtura' en el Hipódromo de Tucumán, en el marco de su gira nacional para reencontrarse con el público de las provincias argentinas.
- La artista destacó el impacto emocional de recorrer el país mientras se alista un megaescenario en el predio. El evento genera gran expectativa tras sus recientes presentaciones.
- Este concierto consolida el vínculo de la cantante con su público federal y marca un hito en la agenda cultural tucumana, impulsando el movimiento musical y turístico regional.
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