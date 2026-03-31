Kit Kat confirmó el robo de un camión con 12 toneladas de chocolate: "Siguen desaparecidos"

Kit Kat sufrió un robo durante la distribución en Europa

“El vehículo y su mercancía siguen sin aparecer, y las investigaciones continúan en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro”, reza la nota de prensa de Kit Kat del 29 de marzo. La popular marca anunció que 413.793 de sus barras de chocolate Formula 1 fueron sustraídas en el trazado desde el centro de Italia a Polonia el 26 de marzo.