Kit Kat confirmó el robo de un camión con 12 toneladas de chocolate: "Siguen desaparecidos"

De camino hacia el fraccionamiento en Europa, un camión de la reconocida empresa suiza de chocolate Kit Kat fue interceptado en una de las paradas del transporte. La compañía confirmó los hechos y anunció en un comunicado que tanto el rodado como el cargamento “siguen desaparecidos”.
Lo que parece una trama de película es una de las pérdidas más significativas para la firma. Kit Kat sufrió un auténtico robo de golosinas cuando el envío se distribuía desde Italia a Polonia. Las 12 toneladas de barras dulces, junto con la unidad, se esfumaron sin dejar rastro la semana pasada.
Kit Kat sufrió un robo durante la distribución en Europa
“El vehículo y su mercancía siguen sin aparecer, y las investigaciones continúan en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro”, reza la nota de prensa de Kit Kat del 29 de marzo. La popular marca anunció que 413.793 de sus barras de chocolate Formula 1 fueron sustraídas en el trazado desde el centro de Italia a Polonia el 26 de marzo.
Según la denuncia de Kit Kat, los delincuentes secuestraron el lote de barras que pueden rastrearse mediante los números de serie que figuran en los paquetes. La compañía hizo un llamado a la comunidad para denunciar en caso de encontrar alguna coincidencia.
El irónico comentario oficial de Kit Kat
La empresa, sin embargo, se tomó con ironía el insólito hecho e incluso se tomó licencia en su conferencia: “Siempre animamos a la gente a disfrutar de un descanso con KITKAT, pero parece que los ladrones se tomaron el mensaje demasiado literalmente y se llevaron más de 12 toneladas de nuestro producto”.
“Si bien apreciamos el gusto excepcional de los delincuentes, lo cierto es que el robo de mercancías es un problema cada vez mayor para las empresas de todos los tamaños”, añadió el portavoz con picardía.
El dato está acompañado de un informe de la Unión Internacional de Seguros Marítimos (IUMI) y la Asociación de Protección de Activos Transportados (TAPA) EMEA, que concluye que el robo de carga y el fraude en el transporte de bienes están en aumento, volviéndose cada vez más sofisticados.
Situación bajo control y la adhesión de otras marcas
En una declaración publicada en Instagram el domingo, Kit Kat añadió que "no hay motivos de preocupación para la seguridad de los consumidores y el suministro no se ve afectado". El robo ocurre en una ocasión de grandes ventas para la empresa, como lo es Semana Santa.
Mientras tanto, varias marcas se subieron a la oleada de comentarios y reacciones hilarantes ante el suceso, recurriendo a X para convertir el incidente en un momento de marketing insospechado. Domino's Pizza tomó la delantera con un mensaje irónico, declarando: “Comunicado oficial: Queremos expresar nuestras condolencias a Kit Kat tras su reciente y triste noticia. Y, por cierto, nos complace anunciar que ahora venderemos una nueva pizza de Kit Kat”.