Tuqui 10: conocé los resultados del sorteo de este 29 de marzo

Este domingo 29 de marzo se realizó el sorteo N° 172 del Tuqui 10, uno de los juegos más populares de la Caja Popular de Ahorros, que volvió a generar expectativa por sus importantes premios.
En esta edición, los números sorteados fueron: 03, 04, 08, 10, 11, 12, 17, 19, 20 y 21. Sin embargo, el pozo millonario quedó vacante, por lo que el premio mayor continúa acumulándose para el próximo sorteo.
El monto principal ascendía a $203.821.109,76, mientras que el pozo millonario total anunciado superaba los $241 millones. Al no registrarse ganadores con 10 aciertos, la cifra seguirá en juego y aumentará en la próxima convocatoria.
Por su parte, en la modalidad “Seguro Sale”, se registraron ganadores que acertaron la combinación correspondiente, con un premio destacado de $11.553.786,88, que quedó en la localidad de San Miguel de Tucumán.
Además, se distribuyeron múltiples premios de $700.000 correspondientes a distintos números de cartón, beneficiando a varios participantes.
Desde la organización recordaron que los premios tienen fecha de caducidad y deben ser reclamados dentro de los plazos establecidos. El próximo sorteo ya tiene fecha confirmada: será el 5 de abril de 2026, con un pozo aún más atractivo tras haber quedado vacante en esta ocasión.
Como cada semana, el Tuqui 10 renueva la ilusión de miles de jugadores que buscan acertar la combinación ganadora y llevarse un premio millonario.