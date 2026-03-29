Secciones
DeportesFútbol

El regreso del hijo pródigo: el “Pulguita” vuelve a casa

A dos semanas del inicio del Anual de la Liga Tucumana, Ñuñorco ya prepara el regreso de una de las máximas figuras que salió de su cantera.

REGRESO. Luis Miguel Rodríguez vuelve al lugar donde nació futbolísticamente. REGRESO. Luis Miguel Rodríguez vuelve al lugar donde nació futbolísticamente.
Hace 1 Hs

La tarde en Monteros tuvo algo distinto. No fue un partido más. Fue emoción, memoria y pertenencia. Fue el regreso de un hijo al lugar donde todo comenzó.

A los 41 años, Luis Miguel Rodríguez volvió a ponerse la camiseta de Ñuñorco. El mismo club donde dio sus primeros pasos, cuando apenas era un niño que soñaba con una pelota, formado en la escuelita del “Tigre” bajo la mirada del profesor Hugo Juárez.

Pasaron tres décadas. Pasaron goles, títulos, ovaciones en distintas canchas del país. Pero hay lugares a los que siempre se vuelve. Y el “Pulguita” eligió volver a casa para cerrar su historia como empezó: con la camiseta de Ñuñorco y el corazón lleno.

El estadio Jorge Abel Marteau fue testigo de una jornada especial. Las tribunas acompañaron en gran número, entendiendo que no era solo un amistoso ante Jorge Newbery, campeón del Anual 2024, sino un capítulo cargado de significado.

Cada toque de Rodríguez fue celebrado. Cada movimiento, observado con admiración. Porque no se trata solo de fútbol: se trata de identidad.

El equipo dirigido por Floreal García comienza a ilusionarse. Tras el ascenso conseguido a fines de 2025, Ñuñorco vuelve a la máxima categoría con hambre y sueños renovados. Con cuatro estrellas en su escudo, el club quiere ser protagonista en el Torneo Anual que comenzará el próximo 12 de abril.

Pero más allá de nombres, refuerzos y esquemas, hay algo que ya está ganado: la conexión con su gente.

El regreso del “Pulguita” no es solo un refuerzo. Es un símbolo. Es la historia que vuelve a escribirse en el mismo lugar donde nació.

Y en Monteros, esta vez, el fútbol se juega con el alma.

Temas TucumánSan Miguel de TucumánLuis Miguel "Pulguita" RodríguezClub Atlético ÑuñorcoLiga Tucumana
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Parrilli en Tucumán: “Si Cristina no es candidata, en 2027 perderemos”
1

Parrilli en Tucumán: “Si Cristina no es candidata, en 2027 perderemos”

El tiempo en Tucumán: anuncian el ingreso de una ola de calor que se extendería toda la semana
2

El tiempo en Tucumán: anuncian el ingreso de una ola de calor que se extendería toda la semana

YPF: entre la sobreactuación política y la realidad jurídica
3

YPF: entre la sobreactuación política y la realidad jurídica

Tráfico de influencias en la Cámara Federal: el fiscal pidió la indagatoria y la imputación de Luis Ontiveros por ofrecer fallos a cambio de dólares
4

Tráfico de influencias en la Cámara Federal: el fiscal pidió la indagatoria y la imputación de Luis Ontiveros por ofrecer fallos a cambio de dólares

La Capital avanza con una nueva Secretaría destinada al ordenamiento y la convivencia ciudadana
5

La Capital avanza con una nueva Secretaría destinada al ordenamiento y la convivencia ciudadana

Científicos tucumanos buscan determinar si es posible sembrar quinoa en Marte o en la Luna
6

Científicos tucumanos buscan determinar si es posible sembrar quinoa en Marte o en la Luna

Más Noticias
Agenda de TV: dónde ver en vivo Deportivo Madryn vs San Martín

Agenda de TV: dónde ver en vivo Deportivo Madryn vs San Martín

Colapinto vs. Gasly: mientras uno no despega, el otro cobra vuelo

Colapinto vs. Gasly: mientras uno no despega, el otro cobra vuelo

¿Cuál es la mayor goleada de Atlético a San Martín? El recuerdo del 6-0 de 1935

¿Cuál es la mayor goleada de Atlético a San Martín? El recuerdo del 6-0 de 1935

El tiempo en Tucumán: anuncian el ingreso de una ola de calor que se extendería toda la semana

El tiempo en Tucumán: anuncian el ingreso de una ola de calor que se extendería toda la semana

“La próxima vuelta va a ser en casa”: la frase de Franco Colapinto que ilusiona a Argentina

“La próxima vuelta va a ser en casa”: la frase de Franco Colapinto que ilusiona a Argentina

Kimi Antonelli hizo historia en Japón y es el líder más joven de la Fórmula 1

Kimi Antonelli hizo historia en Japón y es el líder más joven de la Fórmula 1

“Estoy cansado de ver a Williams adelante”: el análisis de Franco Colapinto tras una carrera complicada en Japón

“Estoy cansado de ver a Williams adelante”: el análisis de Franco Colapinto tras una carrera complicada en Japón

Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo le fue en el GP de Japón

Franco Colapinto en la Fórmula 1: cómo le fue en el GP de Japón

Comentarios