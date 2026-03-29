El regreso del hijo pródigo: el “Pulguita” vuelve a casa

La tarde en Monteros tuvo algo distinto. No fue un partido más. Fue emoción, memoria y pertenencia. Fue el regreso de un hijo al lugar donde todo comenzó.
A los 41 años, Luis Miguel Rodríguez volvió a ponerse la camiseta de Ñuñorco. El mismo club donde dio sus primeros pasos, cuando apenas era un niño que soñaba con una pelota, formado en la escuelita del “Tigre” bajo la mirada del profesor Hugo Juárez.
Pasaron tres décadas. Pasaron goles, títulos, ovaciones en distintas canchas del país. Pero hay lugares a los que siempre se vuelve. Y el “Pulguita” eligió volver a casa para cerrar su historia como empezó: con la camiseta de Ñuñorco y el corazón lleno.
El estadio Jorge Abel Marteau fue testigo de una jornada especial. Las tribunas acompañaron en gran número, entendiendo que no era solo un amistoso ante Jorge Newbery, campeón del Anual 2024, sino un capítulo cargado de significado.
Cada toque de Rodríguez fue celebrado. Cada movimiento, observado con admiración. Porque no se trata solo de fútbol: se trata de identidad.
El equipo dirigido por Floreal García comienza a ilusionarse. Tras el ascenso conseguido a fines de 2025, Ñuñorco vuelve a la máxima categoría con hambre y sueños renovados. Con cuatro estrellas en su escudo, el club quiere ser protagonista en el Torneo Anual que comenzará el próximo 12 de abril.
Pero más allá de nombres, refuerzos y esquemas, hay algo que ya está ganado: la conexión con su gente.
El regreso del “Pulguita” no es solo un refuerzo. Es un símbolo. Es la historia que vuelve a escribirse en el mismo lugar donde nació.
Y en Monteros, esta vez, el fútbol se juega con el alma.