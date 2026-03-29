Israel impidió la celebración de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro: "Es una ofensa a los fieles"

En la misma línea, la Policía de Israel justificó las restricciones en la 'Ciudad Vieja' como medidas de seguridad que se aplican por igual a todas las religiones ante la amenaza de misiles "asesinos" que han impactado el área este mes, subrayando que mantienen un diálogo activo con los líderes religiosos para equilibrar la libertad de culto con la protección de la vida según informó en su cuenta de la red social X.