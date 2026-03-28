OpiniónOPINIÓN I COLUMNAS Todos quieren usar IA, sin saber cómo empezar La clave no es el chatbot perfecto, sino definir una tarea concreta que hoy quita tiempo. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Hace 6 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas GoogleYouTubeWhatsAppInteligencia ArtificialChatGPTOpenAIGemini Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Detectores de IA marcan que el inicio de "Cien años de soledad" no pudo haber sido escrito por un ser humano Estudió una carrera tradicional, le sumó IA y creó una consultora para ayudar empresas tucumanas “En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos Lo más popular Francisco Nóblega tiene 10 años y llevará a Tucumán al Mundial infantil del Barcelona ¿Te recibiste hace poco? Santander y Fundación Carolina lanzan un programa para formarte en Europa Las primeras productoras de Luzu TV darán una masterclass de streaming en Tucumán: fecha y detalles Popstars vuelve a la TV: cómo inscribirse al reality de Telefe que busca una nueva banda pop “Piden experiencia y nos cortan las alas”: egresó entre las mejores en desarrollo de software, pero no consigue trabajo “En Tucumán veía un techo”: era becaria del Conicet, se mudó a Boston y ahora es experta en datos