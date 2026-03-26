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Francia venció a Brasil en un amistoso con ritmo de final

El conjunto dirigido por Didier Deschamps se impuso 2-1 ante la Canarinha en Massachusetts, en un duelo de alto nivel que dejó grandes momentos y goles de jerarquía en la previa del Mundial 2026.

VICTORIA. Los Galos se quedaron con el encuentro frente a la canarinha por 2 a 1. VICTORIA. Los "Galos" se quedaron con el encuentro frente a la canarinha por 2 a 1.
Hace 12 Min

Francia derrotó 2-1 a Brasil en un amistoso internacional disputado en el Gillette Stadium de Massachusetts, en un duelo que sirvió como preparación para el Mundial 2026. El conjunto europeo mostró contundencia en ataque y supo sostener la ventaja incluso tras quedarse con diez jugadores en el complemento, en un partido dinámico y con varias situaciones de peligro.

A los 30 minutos del primer tiempo Kylian Mbappé abrió el marcador tras una gran jugada colectiva. El delantero francés definió con precisión ante Ederson Moraes luego de recibir un pase filtrado de Ousmane Dembélé, poniendo el 1-0 y marcando el primer golpe del partido para el equipo de Deschamps.

Con la ventaja a su favor, Francia logró administrar mejor los tiempos del juego, mientras que Brasil buscó reaccionar sin demasiada claridad en los metros finales. El primer tiempo se cerró con el equipo europeo en control, aunque sin ampliar la diferencia.

El complemento arrancó con modificaciones en ambos equipos y un giro clave a los 9 minutos, cuando Dayot Upamecano fue expulsado tras una revisión del VAR. La roja obligó a Francia a replegarse y a reorganizar su estructura defensiva ante el empuje brasileño.

A los 19 minutos del segundo tiempo Hugo Ekitike amplió la ventaja para Francia con una definición de alta calidad. Nuevamente con asistencia de Michael Olise, el delantero resolvió con categoría dentro del área para establecer el 2-0, en un momento en el que su equipo jugaba en inferioridad numérica.

A pesar del golpe, Brasil no dejó de insistir y encontró el descuento promediando la segunda mitad, lo que le dio un cierre abierto al partido.

A falta de 10 minutos para el final Gleison Bremer marcó el 1-2 para la Canarinha tras una jugada en el área que terminó con una definición efectiva, devolviendo al equipo sudamericano a la pelea en los minutos finales.

En el tramo final, Brasil intentó aprovechar el hombre de más, pero Francia se defendió con orden y sostuvo la ventaja hasta el pitazo final. El conjunto europeo mostró carácter para resistir en inferioridad y se quedó con un triunfo valioso desde lo anímico y futbolístico en la antesala del Mundial 2026.

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