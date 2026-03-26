Mbappé rompió el cero con un golazo y Francia vence a Brasil en Massachusetts
El delantero del Real Madrid marcó a los 30 minutos del primer tiempo tras una gran asistencia de Dembélé y le da la ventaja al conjunto de Deschamps en un amistoso de alto nivel ante la Canarinha, en la previa del Mundial 2026.
La Selección de Francia se impone por 1-0 ante Brasil en el Gillette Stadium de Massachusetts, en un amistoso internacional que sirve como preparación para el Mundial 2026.
En un partido de alto vuelo y con figuras de primer nivel, el desequilibrio llegó a los 30 minutos del primer tiempo, cuando Kylian Mbappé firmó un verdadero golazo para adelantar al conjunto dirigido por Didier Deschamps.
Hasta ese momento, el encuentro se presentaba parejo, con ambos equipos intentando imponer condiciones desde la posesión y la velocidad por las bandas. Brasil, con Vinicius Júnior, Raphinha y Matheus Cunha en ofensiva, buscaba lastimar con transiciones rápidas, mientras que Francia apostaba a la movilidad de Ousmane Dembélé y la jerarquía de Mbappé en los últimos metros.
El quiebre llegó tras una jugada bien elaborada por el conjunto galo. Dembélé recibió por derecha, encaró con decisión y filtró un pase preciso que dejó a Mbappé en posición de ataque. El delantero no dudó: controló con clase y definió con contundencia ante la salida de Ederson Moraes, que nada pudo hacer para evitar la caída de su arco. Fue una definición limpia, propia de un futbolista que marca diferencias en este tipo de escenarios.
QUE BALBARIDAD DE GOLAZO DE KYLIAM MBAPPE !!ð¤¯ð«ð·pic.twitter.com/4Bxfib65FI— Bryan Irving (@bryan_irvingx) March 26, 2026
Minutos antes del gol, el encuentro ya había tenido un momento de tensión con la tarjeta amarilla a Léo Pereira a los 28 minutos, tras una infracción que cortó un avance prometedor. Esa acción anticipó el tramo en el que Francia comenzaría a encontrar espacios y terminaría capitalizando su oportunidad más clara.
Con la ventaja a su favor, el equipo de Deschamps ganó en confianza y comenzó a manejar mejor los tiempos del partido, obligando a Brasil a adelantarse en el campo y asumir mayores riesgos. Por su parte, el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti intenta reaccionar y encontrar profundidad para alcanzar el empate, en un duelo que mantiene la intensidad propia de dos potencias del fútbol mundial.