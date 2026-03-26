Mbappé rompió el cero con un golazo y Francia vence a Brasil en Massachusetts

El quiebre llegó tras una jugada bien elaborada por el conjunto galo. Dembélé recibió por derecha, encaró con decisión y filtró un pase preciso que dejó a Mbappé en posición de ataque. El delantero no dudó: controló con clase y definió con contundencia ante la salida de Ederson Moraes, que nada pudo hacer para evitar la caída de su arco. Fue una definición limpia, propia de un futbolista que marca diferencias en este tipo de escenarios.