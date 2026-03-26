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Tensiones en la Legislatura: el peronismo tucumano contrastó su modelo con el de Milei

Con críticas del oficialismo y parte de la oposición contra la Nación, la Legislatura sancionó por unanimidad alivios tributarios para sectores vulnerables. "Los dirigentes libertarios son therians de la política", lanzó Vargas Aignasse.

CAJA DE RESONANCIA. El alivio fiscal para sectores vulnerables fue uno de los tema principales de la sesión. CAJA DE RESONANCIA. El alivio fiscal para sectores vulnerables fue uno de los tema principales de la sesión. PRENSA LEGISLATURA DE TUCUMÁN
Martín Soto
Por Martín Soto 26 Marzo 2026

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Temas TucumánHonorable Legislatura de TucumánOsvaldo JaldoVargas AignasseDerechos HumanosJavier Milei
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