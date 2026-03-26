50 aniversario: “La presencia de Scania en la Argentina es estratégica”

Con los vaivenes de la economía argentina, sostener las operaciones durante medio siglo es todo un desafío. “Celebrar 50 años es reconocer la consistencia de la planta instalada en Tucumán, pero también implica renovar nuestra visión de futuro y nuestro compromiso de seguir contribuyendo para el desarrollo de la industria y la movilidad de la región”, indicó ayer Christopher Podgorski, presidente y CEO de Scania Latinoamérica, que hoy será una de las autoridades que encabezará la ceremonia oficial en la fábrica ubicada en Colombres. “Nuestra presencia en la Argentina no es circunstancial, sino estrategia”, remarcó.
A su arribo a esta ciudad, el ejecutivo dejó en claro que el camino de la compañía global de capitales suecos está directamente conectada con los valores, los principios y la cultura de la empresa que también tiene sede en Brasil, Estados Unidos y China: el cliente es el centro de las decisiones. Pero, además, Scania se sostiene sobre la base de cuatro pilares: compromiso de los empleados, satisfacción de los clientes, productividad y ventajas de costos. “Esta combinación nos permite construir un pasado sólido, operando con seguridad en el presente y proyectar un futuro próspero”, destacó Podgorski.
Desde 1976, Scania creció junto a la Argentina, desarrollando una operación industrial, comercial y de servicios sólida, integrada y de largo plazo. La fábrica de Colombres,
Tucumán, los 29 puntos de la red de servicios y el equipo humano en todo el país reflejan una apuesta sostenida por la producción local, el empleo y la exportación, tal como lo destacó Alejandro Pazos, CMO de Scania Argentina. Durante cinco décadas, Scania estuvo presente en los momentos clave del transporte argentino: en el campo, en la industria, en la minería, en la energía, en la logística de larga, media y corta distancia, y en el transporte de pasajeros. Esa cercanía es la base de una relación de confianza que se renueva todos los días, remarcaron las autoridades de la empresa durante la conferencia de prensa ofrecida ayer en el Hotel Hilton Garden Inn Tucumán.
Sebastián Figueroa, CEO y presidente de Scania Argentina indicó que, cuando una compañía como la que representa se instala en un país, no se va más. “Esto seguirá predicándose en la Argentina y tener una fábrica en el país consolida la estructura comercial, que cuenta con 29 puntos de servicios, 1.078 colaboradores y 35 áreas de servicios, entre otras unidades. Para consolidar esa presencia, Figueroa destacó que este año se están invirtiendo unos U$S 12 millones. El año que precedió marcó a fuego a Scania. Según el ejecutivo, hubo un récord de ventas (3.200 camiones) debido a algunos cambios en la política económica nacional. Frente a ese comportamiento del mercado y en homenaje al tiempo de vigencia en la Argentina, Argentina, Scania lanzará una Edición Especial de camiones que rinde homenaje a medio siglo de historia compartida con el país. Una serie especial que combina legado, tecnología, eficiencia y diseño exclusivo.
Detalles
Se trata de un tractor S550 con configuraciones disponibles en 6x2 y 6x4 para operación de larga distancia, concebido para transporte de cargas generales. Esta serie conmemorativa integra la cabina S de piso plano, los nuevos motores Scania SUPER de 13 litros, y una configuración técnica orientada a maximizar eficiencia, desempeño, seguridad y confort en rutas de larga exigencia. La definición de las especificaciones técnicas se realizó de manera articulada entre los equipos de Argentina y Brasil. En ese proceso, la planta de Tucumán cumple un rol clave, ya que allí se fabrican la totalidad de las piezas de la caja de cambios G33 y una parte significativa del diferencial. Estos componentes se envían a Brasil, donde se completa el ensamblado final del camión.
Dante Gonella, director de la Planta Tucumán, resaltó que la estructura de producción en la fábrica de Colombres corresponde a piezas de transmisión exportadas a Brasil, Suecia y EEUU. La capacidad anual es de 31.000 diferenciales y de 42,500 cajas de cambios con los estándares que se requieren en distintas partes del mundo.
Finalmente, Corina Di Lella, gerente de People & Culture de Scania Tucumán señaló que en este medio siglo de tareas, por la planta pasaron 2.883 empleados, en la que dos generaciones trabajan juntas, con un fuerte impacto en la comunidad.