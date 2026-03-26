50 aniversario: “La presencia de Scania en la Argentina es estratégica”

Sebastián Figueroa, CEO y presidente de Scania Argentina indicó que, cuando una compañía como la que representa se instala en un país, no se va más. “Esto seguirá predicándose en la Argentina y tener una fábrica en el país consolida la estructura comercial, que cuenta con 29 puntos de servicios, 1.078 colaboradores y 35 áreas de servicios, entre otras unidades. Para consolidar esa presencia, Figueroa destacó que este año se están invirtiendo unos U$S 12 millones. El año que precedió marcó a fuego a Scania. Según el ejecutivo, hubo un récord de ventas (3.200 camiones) debido a algunos cambios en la política económica nacional. Frente a ese comportamiento del mercado y en homenaje al tiempo de vigencia en la Argentina, Argentina, Scania lanzará una Edición Especial de camiones que rinde homenaje a medio siglo de historia compartida con el país. Una serie especial que combina legado, tecnología, eficiencia y diseño exclusivo.